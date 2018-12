Uma informação visual da revisão sistemática da literatura sobre Design de Serviço para Inovação Social

Diante da necessidade de soluções para os complexos problemas sociais e ambientais enfrentados atualmente, a inovação social é uma alternativa para o desenvolvimento de soluções sustentáveis, alinhando o desenvolvimento local ao crescimento econômico, a fim de proporcionar uma mudança social (ANDRÉ E ABREU, 2006; BIGNETTI, 2011; CAJAIBA-SANTANA, 2014). Os serviços são baseados nas relações entre os atores (VARGO E LUSCH, 2011), nesse sentido, os serviços podem melhorar suas capacidades inovadoras ao pensar em novas formas de interações sociais, parcerias e cocriação de valor (CIPOLLA e MANZINI, 2009) tornando-se um motor para transformações societárias mais amplas (SANGIORGI, 2011). Neste contexto, esta pesquisa propõe-se, através de uma revisão sistemática da literatura, fazer uma análise visual sobre as contribuições do Design de Serviço para a inovação social, identificando as principais técnicas, ferramentas, potencialidades e stakeholders envolvidos. O resultado da busca nas fontes Elsevier Scopus, Web of Science e Scielo foi de 42 artigos, após os processos de filtragens chegou-se a um portfólio final de 13 artigos, nos quais foram realizadas análises bibliométricas e de conteúdo.