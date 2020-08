Um modelo de fluxo informacional para empresas do setor de confecção

BACK, N. et al. Projeto integrado de produtos: planejamento, concepção e modelagem: xxvi Ed. Barueri: Manole, 2008.

BURSTEIN, M. H.; DILLER, D. E. A framework for dynamic information flow in mixed-initiative human/agent organizations. Applied Intelligence, v. 20, n. 3, p. 283-298, 2004.

CIETTA, E. A economia da moda. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2019.

CUNHA, I. B. de A.; PEREIRA, F. C. M.; NEVES, J. T. de R. Análise do fluxo informacional presente em uma empresa do segmento de serviços de valor agregado (SVA): Brapci 2.0. Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia; Vol. 11, Nº 1 (2016), v. 24, n. 2, 2018.

DURUGBO, C. et al. Information channel diagrams: an approach for modelling information flows. Journal of Intelligent Manufacturing, v. 23, n. 5, p. 1959-1971, 2012.

DURUGBO, C.; TIWARI, A.; ALCOCK, J. R. Modelling information flow for organisations: A review of approaches and future challenges. International journal of information management, v. 33, n. 3, p. 597-610, 2013.

FINARDI, C. O Fluxo da informação no processo de design de moda: uma análise aplicada em pequenas empresas de confecção da Grande Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011.

IEMI (Inteligência de Mercado). ABIT Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção; SENAI - CETIQT Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil. 2017. Brasil Têxtil 2017: Relatório setorial da Indústria Têxtil Brasileira. 17. ed. São Paulo: IEMI Inteligência de Mercado.

JAUREGUI-BECKER, J. M.; WITS, W. W. An information model for product development: a case study at PHILIPS Shavers. Procedia CIRP, v. 9, p. 97-102, 2013.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Revista Produção Online, 2014.

LIBÂNIO, C. de S.; AMARAL, Fernando Gonçalves. A design management framework for the fashion industry. BBR. Brazilian Business Review, v. 14, n. 1, p. 1-20, 2017.

MORAES, G. D. de A.; ESCRIVÃO FILHO, E. A gestão da informação diante das especificidades das pequenas empresas. Ciência da informação, v. 35, n. 3, p. 124-132, 2006.

MORETTI, I. C. Proposta de um modelo de referência para o processo de desenvolvimento de produto do vestuário. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Paraná, 2012.

MORGAN, J. M.; LIKER, J. K. Sistema Toyota de desenvolvimento de produto: integrando pessoas, processos e tecnologia. Porto Alegre: Bookman Editora, 2008.

PARRAGUEZ, P.; EPPINGER, S. D.; MAIER, A. M. Information flow through stages of complex engineering design projects: a dynamic network analysis approach. IEEE Transactions on Engineering Management, v. 62, n. 4, p. 604-617, 2015.

RECH, S. R. Cadeia produtiva da moda: um modelo conceitual da análise da competitividade no elo confecção. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

RODRÍGUEZ, A.; FERNÁNDEZ-MEDINA, E.; PIATTINI, M.. A BPMN extension for the modeling of security requirements in business processes. IEICE transactions on information and systems, v. 90, n. 4, p. 745-752, 2007.

ROUBELAT, F. et al. Probing ephemeral futures: Scenarios as fashion design. Futures, v. 74, p. 27-36, 2015.

SHANKAR, R. et al. A collaborative framework to minimise knowledge loss in new product development. International Journal of Production Research, v. 51, n. 7, p. 2049-2059, 2013.

SIM, S. K.; DUFFY, A. H. Towards an ontology of generic engineering design activities. Research in Engineering Design, v. 14, n. 4, p. 200-223, 2003.

TONOLLI JÚNIOR, E. J.; BRODBECK, Â. F.; COSTA, C. A. Análise das relações dos elementos de alinhamento estratégico entre negócio e tecnologia da informação com o processo de desenvolvimento de produto. RAM. Revista de Administração Mackenzie, v. 13, n. 2, p. 135-170, 2012.

TREPTOW, D. Inventando moda: planejamento de coleção. 5. ed. São Paulo: Edição da Autora, 2013.