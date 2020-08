Design como experiência

No presente artigo, trazemos a concepção de experiência formulada por Jorge Larrosa para o contexto de ensino-aprendizagem no campo do Design, com ênfase na experiência do designer em processos projetuais. Ao articularmos essa concepção de experiência com conceitos de projeto delineados por Miller, Argan e Findeli, ressaltamos as dimensões idiossincráticas e subjetivas que permeiam o processo projetual e que afetam o modo como designers lidam com os limites de suas ideias e com a imprevisibilidade de suas criações. Nessa perspectiva, refletimos sobre as possibilidades de formação de designers enquanto sujeitos da experiência encontrando caminhos para tal em processos de ensino-aprendizagem por meio de projetos que valorizem a reflexão que ocorre no encontro com a diferença, abordagem que denominamos Design Reflexivo.