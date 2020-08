Carta aos Leitores

Após completar 25 anos, a Estudos em Design agradece aos avaliadores e colaboradores pelo excelente trabalho como pareceristas. Como reconhecimento deste trabalho a equipe editorial deste periódico está convidando para cada nova edição regular um professor(a) integrante do comitê de avaliadores para escrever o Editorial.

Para a segunda edição do número regular do ano de 2020 contamos com a participação da Profa. Dra. Ana Veronica Pazmino, possui graduação em Desenho Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina; Doutorado em Design pela PUC-Rio. É professora associada da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Tem experiência na área de Design de Produto e em Métodos de Projeto, atuando principalmente nas seguintes linhas de pesquisa: Métodos de projeto, design social, design ambiental e ensino de design

Desejamos a todos uma proveitosa leitura.

Cristina Portugal

Editora da Estudos em Design