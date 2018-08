A praça Tiradentes, no Rio de Janeiro: projetos, formas e apropriações no século XX

Durante o século XX, a paisagem da cidade do Rio de Janeiro passou por profundas modificações em seu desenho urbano e em sua dinâmica devido às inúmeras intervenções. Nesse contexto, destacam-se projetos e reformas urbanas realizadas sob a égide do melhoramento e embelezamento na praça. Tais intervenções alteraram a urbanização e apropriação da praça Tiradentes, a qual chegou, ao final do século, com uma situação agravada no que diz respeito à conservação dos seus bens materiais. Este artigo tem por objetivo sistematizar essas intervenções, denotando a praça como um espaço público de grande representatividade histórica do Rio de Janeiro. Metodologicamente, o artigo é fruto de uma revisão bibliográfica, submetida a uma análise das intervenções realizadas no século XX, à luz do desenho urbano e das questões paisagísticas, artísticas e sociais. Conclui-se que as intervenções realizadas foram reflexos das diferentes temporalidades dos pensamentos urbanísticos e das formas de se projetar o espaço público durante o século XX, os quais, revelam-se na praça na contemporaneidade.