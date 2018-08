O design para a experiência na exposição do Museu Cais do Sertão

Este estudo apresenta os resultados da investigação da experiência dos visitantes na exposição “O Mundo do Sertão” do Museu Cais do Sertão, analisa a relação entre essa experiência e os recursos de design utilizados no projeto da exposição. A experiência de visita ao Museu é um fenômeno individual que acontece no espaço tempo da exposição, variando de indivíduo para indivíduo. Nesse contexto, buscou-se destacar como os recursos: iluminação, cor, sonorização, organização do layout, entre outros, influenciam na percepção do visitante, consequentemente, na experiência de visita. O estudo de caso utilizou ferramentas quantitativas, permitindo coletar a percepção sobre a experiência, bem como as características espaciais de uma amostra de visitantes do Museu.