O design de interiores em hostels: manifestações da individualidade em quartos compartilhados

Este artigo apresenta uma reflexão a respeito do potencial do design de interiores na distinção dos espaços íntimo e social, público e privado, em quartos compartilhados de hostels. O principal objetivo é compreender como se manifesta a individualidade nesses ambientes, identificando-se os elementos e as estratégias de design que são capazes de promover a individualidade. Metodologicamente, este artigo é resultado de uma pesquisa qualitativa, fundamentada em uma revisão de literatura acerca do comportamento humano e do design de espaços íntimos, bem como de uma pesquisa empírica, a qual se constituiu em três estudos de caso realizados em hostels na cidade do Rio de Janeiro. Verifica-se, ao final, que, no âmbito do design de interiores, o mobiliário, os equipamentos e o leiaute apresentam-se como categorias fundamentais da organização do espaço e indutores do comportamento humano.