Uma análise dos aspectos da absorção de conhecimento em design derivados da relação entre equipes e empresas no desenvolvimento de produtos

Este estudo buscou analisar os aspectos envolvidos na absorção de conhecimento em design derivados da relação entre equipes de design externas e empresas que trabalham com desenvolvimento de produtos. A partir de uma pesquisa qualitativa e entrevistas em profundidade com designers e empresas desenvolvedoras de produtos, este estudo apresenta como se dá a absorção de conhecimento em design nas empresas. Para melhor exploração sobre o conteúdo deste artigo, a fundamentação teórica abordou conceitos relacionados a gestão do conhecimento, aprendizagem organizacional, conhecimento em design, absorção de conhecimento, absorção de conhecimento em design e gestão de design. Os resultados indicam que a absorção de conhecimento em design está conectada, principalmente, ao relacionamento entre o designer e a empresa, à habilidade do designer em transmitir o conhecimento e também à disponibilidade (e da ainda presente dificuldade) da empresa em adquirir, assimilar, transformar e explotar o conhecimento.