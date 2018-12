Abrigos para situação de emergência

Desastres naturais, como terremotos, deslizamentos de terra, inundações e secas, causam perdas que são ampliadas pela falta de planejamento urbano, localização de moradias em áreas de risco e elevado nível de pobreza. O rompimento da barragem em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, MG, Brasil, em 2015, foi a motivação necessária para a busca de compreensão das causas e consequências de um desastre e, principalmente, de possíveis soluções para o alojamento emergencial para os atingidos. Inicialmente, investigaram-se as características técnicas e qualitativas de diferentes abrigos existentes. As implicações sociais, econômicas e políticas de um desastre também foram avaliadas. Essas análises permitiram compreender e identificar as diretrizes para o planejamento das áreas destinadas aos abrigos emergenciais com a contribuição do design, bem como as características espaciais e qualitativas de um espaço mínimo habitável.