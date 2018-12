Gestão de Design e Inovação Incremental Guiada Pelo Significado

Este artigo apresenta um estudo teórico analítico, com base em uma revisão bibliográfica sistemática, a respeito da inovação guiada pelo significado aplicada ao design, com baixa mudança tecnológica. Com o aumento da competitividade e a valorização crescente dos ativos intangíveis nos produtos, a inovação apoiada no processo de significação, por intermédio do design, é apontada como uma estratégia a ser adotada. No entanto, os autores do campo não apontam para uma possível relação entre a inovação por significado e a inovação incremental, indicando como promover essa inovação, sem a reformulação total do produto. Portanto, este artigo contribui propondo elementos teóricos à geração de inovação incremental guiada pelo significado, associada ao design. As conclusões apontam que, conceitualmente, diferentemente do que se encontra na literatura, é possível gerar inovação incremental a partir do design guiado pelo significado, o que pode facilitar a criação de estratégias mais adequadas para a gestão de design.