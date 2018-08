Lançada em 1993, a revista Estudos em Design – primeira publicação de natureza acadêmica e científica sobre Design do Brasil – já veiculou centenas de artigos e vem propiciando a troca de informações entre pesquisadores, professores, estudantes e profissionais. Conta com a participação da maioria das instituições de ensino e pesquisa em Design, e os artigos publicados na revista refletem também um quadro nacional da pesquisa em Design feitas em diversas instituições com pós-graduação, sejam da área de Design ou em áreas afins.

Ao completar 25 anos em 2018, a Estudos em Design com o intuito de dar visibilidade internacional ao periódico, foram tomadas duas ações. A saber: a publicação de uma Edição Especial que será disponibilizada com uma coletânea de artigos provenientes de trabalhos que teve início no evento intitulado Intentions: Conversations, Experiences and Knowledge realizado durante os dias 5 a 12 de dezembro de 2017 na Westworks | Unit 3 White City Place na cidade de Londres. Os trabalhos são provenientes das investigações do grupo de pesquisa da School of Communication da Royal College of Art, coordenado pelos professores doutores Teal Triggs e Tom Simmons.

E a segunda ação refere-se a outra Edição Especial composta por uma coletânea de artigos provenientes das universidades que fazem parte da Asociación de Universidades Confiadas a la a Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL). Aguardem!

Estudos em Design é uma publicação semestral da Associação Estudos em Design. Está aberta a professores e pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa de Design no Brasil, na América Latina ou em outros continentes, além de profissionais não docentes interessados na divulgação de suas reflexões sobre Design. Estudos em Design é o periódico nacional mais bem pontuado na área de Design, cadastrado no sistema QUALIS da CAPES em 2016 como A2.

Seu Conselho Editorial é composto por doutores que atuam em cursos de graduação e pós-graduação em Design no país, além de doutores titulados em Programas de Pós-graduação em Design brasileiros.

O periódico Estudos em Desig oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo em português, inglês e espanhol, seguindo o princípio de que disponibilizando gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona-se maior democratização mundial do conhecimento. A migração para o OJS e a qualificação da CAPES fizeram com que aumentasse consideravelmente a quantidade de submissão de artigos de 2017 para 2018.

Estudos em Design prossegue publicando, juntamente com seus números regulares, Edições Especiais dedicadas a trabalhos de destaque apresentados nos principais congressos brasileiros e internacionais.

Agradecemos aos autores, aos avaliadores, aos leitores, ao conselho editorial e todos que contribuem para a excelência da revista, desde 1993, Estudos em Design prossegue com êxito sua missão.

Boa leitura desta edição da Estudos em Design, a primeira regular do ano de 2018.