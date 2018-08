A percepção da moda sem gênero na visão do público.

Este trabalho apresenta um estudo teórico sobre a temática da moda sem gênero, com base na percepção do público em geral. Em busca de uma expressão alternativa da moda, adequada à subjetividade fluida, plural, mutante: desterritorializada, a pesquisa aqui relatada foi guiada pelo seguinte questionamento: o vestuário sem gênero tem contribuído com a expressão da subjetividade desterritorializada? Para a obtenção dos resultados, utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica e de uma pesquisa de campo em meio eletrônico. Os resultados obtidos indicam, de modo geral, que a moda sem gênero, sim, tem promovido maior liberdade de expressão e participa efetivamente na expressão da subjetividade desterritorializada.