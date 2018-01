Design e planejamento econômico: a criação do Setor de Desenho Industrial do Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC, na década de 1970

ALCOFORADO, Fernando. Evolução da economia brasileira do século XVI ao século XX . Capítulo 4. pp. 113-166. In: Os condicionantes do desenvolvimento do Estado da Bahia. 2003. Tese (Doutorado em Planejamento Regional) - Universidad de Barcelona, Espanha, 2003.

BRASIL. Decreto nº 72.527 de 25 de julho de 1973. Aprova o Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – PBDCT, para o biênio 1973/1974. Diário Oficial da União, Brasília, 26 jul. 1973.

CARDOSO, Rafael. Introdução. In: CARDOSO, Rafael (org). O Design Brasileiro antes do design. São Paulo: Cosac Naify, 2005.

CASTRO, Raymundo Nonato. Obstáculos e perspectivas da economia mineira. Belo Horizonte: [s.n.], 1970. Versão desenvolvida de exposição feita pelo Secretário de Planejamento e Coordenação Econômica de minas Gerais - Economista Raymundo Nonato de Castro - para membros do corpo Permanente e estagiários da Escola Superior de Guerra. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/consultaDetalheDocumento.php?iCodDocumento=75106 Acesso em 15-10-2015.

DIAS, R.A. Ensino do Design: A Interdisciplinaridade na Disciplina de Projeto em Design. 2004. 163 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina UFSC, Florianópolis, 2004.

DIAS, R.A.; SAFAR, G. H.; AVELAR, J.P. Pioneers of design teaching in Brazil: an historical rescue to be carried out. In: FARIAS, P.L.;ATKINSON, P. (org.). Design frontiers – territories, concepts, technologies. México City: Designio, 2014. pp. 177-194.

DINIZ, Clélio Campolina. A industrialização mineira após 1930. In: SZMRECSANYI, T.; SUZIGAN, W. (org.) História Econômica do Brasil Contemporâneo. 2 ed. revista. São Paulo: Hucitec/EdUSP, 2002. Cap. II, pp. 81-98.

DINIZ, Clélio Campolina. Estado e capital estrangeiro na industrialização mineira. 1978. 232 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Econômicas) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1978. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/consultaDetalheDocumento.php?iCodDocumento=56637 Acesso em 25-10-2015.

FREITAS, Ana Luiza Cerqueira. O curso de desenho industrial da FUMA: da criação aos primeiros egressos. In: BRAGA, M., ALMEIDA, M. e DIAS, R.A. (org.) Histórias do Design em Minas Gerais. Belo Horizonte: EdUEMG, 2017, pp.17-48 (no prelo).

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS – CETEC. Ciência, tecnologia e estado: trajetória da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais I CETEC, 1972-2002. Belo Horizonte: CETEC, 2002.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP. Aspectos globais da economia mineira, no período 1970-74. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, [197-]. Relatório. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/consultaDetalheDocumento.php?iCodDocumento=57229. Acesso em 15-9-2015.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP. Centro Tecnológico – Projeto de implantação. Belo Horizonte, Fundação João Pinheiro, 1972. Relatório. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/consultaDetalheDocumento.php?iCodDocumento=75830 Acesso em 15-9-2015.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP. Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC. Belo Horizonte, Fundação João Pinheiro, 1972. Relatório. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/consultaDetalheDocumento.php?iCodDocumento=53127 Acesso em 15-9-2015.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP. Plano para instalação de um centro tecnológico em Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1971. Relatório. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/consultaDetalheDocumento.php?iCodDocumento=43308 . Acesso em 15-9-2015.

GODOY, M. M.; BARBOSA, D.H.D.; BARBOSA, L.S. Da arte de conhecer as doenças: o Diagnóstico da Economia Mineira de 1968 e o planejamento do desenvolvimento de Minas Gerais. In: Nova Economia (FACE-UFMG), Belo Horizonte, v.20, n.2, p. 343-388, maio-agosto 2010.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Plano Mineiro de Desenvolvimento Econômico e Social – PMDES – 1972-1976. Belo Horizonte: [s.n.]. v. 1, 292 p. 1971. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/consultaDetalheDocumento.php?iCodDocumento=75619 Acesso em 3-10-2015.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Plano Mineiro de Desenvolvimento Econômico e Social – PMDES – 1972-1976. Belo Horizonte: [s.n.]. v. 2, 187 p. 197. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/consultaDetalheDocumento.php?iCodDocumento=75560 Acesso em 6-10-2015.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Projeto do Plano Mineiro de Desenvolvimento Econômico e Social – PMDES – 1972-1976. Estratégia. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 310 p. 1971. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/consultaDetalheDocumento.php?iCodDocumento=75830 Acesso em 16-10-2015.

PINHEIRO, Marisa Gurjão. Programa de informação tecnológica: Relatório técnico final - TEC 451. Belo Horizonte: CETEC, 1994.

RESENDE, Marcelo de. Avaliação da Experiência do Setor de Desenho Industrial do Centro tecnológico de Minas Gerais – CETEC. WORKSHOP UNIDADES DE DESIGN NOS INSTITUTOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, evento único, 1998, Fortaleza, Ceará. Anais do Workshop Unidades de Design nos Institutos de Pesquisa e Desenvolvimento. Brasília: ABIPTI-SEBRAE, 1998, pp. 11-40.

SAFAR, Giselle Hissa. Os projetos de sinalização e mobiliário urbanos para Belo Horizonte na década de 1970. In: BRAGA, M., ALMEIDA, M. e DIAS, R.A. (org.) Histórias do Design em Minas Gerais. Belo Horizonte: EdUEMG, 2017, pp. 139-161 (no prelo).

VEADO, Juares Távora; VARGAS, José Israel. Technological Development in Minas Gerais, Brazil. In: RAMESH, J.; WEISS, C. Jr. (org.) Mobilizing Technology for World Development. New York: Praeger, 1979. Cap. 11, p. 154-161. Disponível em: http://documents.worldbank.org/curated/en/1979/01/1554002/mobilizing-technology-world-development Acesso em 12-10/2015.