Manutenção e alteração no objeto artesanal brasileiro: artesanato e design entre tradição e mercado

Este artigo teve como objetivo discutir processos de manutenção e alteração no objeto artesanal brasileiro, em especial em sua forma, e acerca da atuação do designer no campo do artesanato. A metodologia foi baseada em abordagem qualitativa, realizada por meio de procedimento bibliográfico e análise. Diferentes perspectivas apontam ao reconhecimento do valor cultural da tradição e à busca por sua preservação, ou à alteração do artesanato para maior aceitação mercadológica. Abordaram-se a tradição artesanal como relevante à cultura, aos artesãos e aos consumidores, assim como fatores que influenciam mudanças em produções artesanais. Por fim, debateu-se a atuação do designer, em correspondência ao trabalho de instituições e de profissionais neste campo, e a necessidade de compreensão de oportunidades relativas a demandas de mercado voltadas ao artesanato, bem como da importância da tradição e do estímulo à participação do artesão no processo de design.