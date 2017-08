O ensino de Comunicação Visual nos anos 1960: estudo de caso da FAU USP

O resgate e registro de histórias do design brasileiro são parte necessária para a construção da identidade da profissão do design em território brasileiro. O processo de institucionalização do design no País iniciou-se nos anos 1960 com o envolvimento de algumas instituições, sendo uma delas a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU USP). Focando no caso da FAU USP, este artigo aborda o ensino da comunicação visual no Brasil nos anos 1960, com o objetivo de traçar suas origens e referências. Este estudo priorizou o uso de fontes primárias analisadas qualitativamente, e algumas das imagens identificadas são aqui apresentadas com o objetivo de ilustrar características das metodologias de ensino empregadas. Neste artigo, conclui-se que a atuação dos docentes envolvidos no ensino de comunicação visual na FAU USP foi determinante na definição de uma de suas características mais evidentes no período: a dicotomia entre modos objetivo e subjetivo de abordagem do ensino de comunicação visual.