O rótulo é a cerveja: uma análise semiótica do conteúdo

Jader Mattos, Frederico Braida, Vera Lúcia Nojima

Resumo

Este artigo aborda o tema da linguagem inovadora dos rótulos de cervejas artesanais contemporâneas. O principal objetivo é descrever os procedimentos adotados durante a fase de análise dos dados coletados em uma pesquisa, a qual se desenvolveu sob a perspectiva de uma análise de conteúdo não-verbal, tendo como viés as dimensões semióticas da linguagem (sintática semântica e pragmática), cujo lastro teórico encontra-se em Charles Sanders Peirce e em Charles William Morris. Também foram levadas em conta as técnicas de análise de conteúdo propostas por Laurence Bardin. A partir das análises, foi possível levantar os signos presentes nos rótulos de cervejas, tratados como unidades de registro, os quais são de extrema importância para o campo do Design gráfico. Ao final, chegou-se à constatação da existência de dois grupos de rótulos cervejas bem definidos: em um extremos, estão aqueles que apresentam os signos recorrentemente presentes nos rótulos de cervejas, os quais podem ser chamados de tradicionais; do outro lado, estão aqueles que, ao refutarem a inserção dos signos tradicionais, buscam uma linguagem inovadora.