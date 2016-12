Negociações no processo de design: Um estudo sobre a perspectiva do cliente na validação do projeto

BAUER, M. W.; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Tradução de Pedrinho A. Guareschi. Petrópolis: Vozes, 2002.

BAXTER, Mike, Projeto de produto: guia prático para o design de novos produtos. São Paulo: Blucher, 2011.

BÜRDEK, Bernhard E. Design: história teoria e prática do design de produtos. São Paulo: E. Blücher, 2010.

CARDOSO, Rafael. Design para um mundo complexo. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

CROSS, N. How designers think. In: Design thinking: understanding how designers think and work. cap. 4. New York: BERG, 2011.

DEN OUDEN, Elke. Innovation design. Creating value for people, organizations and society. London: Springer-Verlag, 2012.

DESERTI, A. Intorno al progetto: concretizzare l’innovazione. In: CELASCHI, F.; DESERTI, A. Design e innovazione: strumenti e pratiche per la ricerca applicata. Roma: Carocci Editore, 2007.

EXNER K. et. al. Validation of product-service systems – a prototyping approach. In: HODA, E. (Ed.). Product Services Systems and Value Creation. CIRP Conference on Industrial Product-Service Systems. 6., p. 68-73, 2014. Windsor: Elsevier B. V., 2014.

GREEN, Graham. Experimental validation of the R³I design evaluation methodology. J. Design Research, v. 9, n. 1, p. 1-15, 2011.

KELLEY, Tom; KELLEY, David. Creative confidence: unleashing the creative potential within us all. New York: Crown Publishing Group, 2013.

KRIPPENDORFF, K. The semantic turn. A new foundation for design. Boca-Raton: Taylor & Francis, 2006.

LAN, André; ARTEAU, Jean; SIRARD, Christian. Method for validating a multi-component safety system. Safety Science, v. 42, p. 493-517, 2004.

LE DANTEC, Christopher; YI-LUEN DO, Ellen. The mechanisms of value transfer in design meetings. In: Design Studies. v. 30, n. 2, p. 119-137, 2009.

LOVE, Terence. Philosophy of design: a metatheoretical structure for design theory. Design Studies, v. 21, n. 3, p. 293-313, 2000.

MATTELMÄKI, Tuuli; VAAJAKALLIO, Kirsikka; KOSKINEN, Ilpo. What happened to empathic design? Design Issues, v. 30, n. 1, p. 67-77, 2014.

MC DONNELL, Janet. Collaborative negotiation in design: a study of design conversations between architect and building users. CoDesign, v. 5, n. 1, p. 35-50, 2009.

MERRIAM-WEBSTER’S COLLEGIATE. Dictionary online edition. Disponível em: . Acesso em: 08 ago. 2014a.

______. Disponível em: . Acesso em: 08 ago. 2014b.

MEYER, Guilherme Corrêa. Conflito, negociação e transformação: o designer e o processo de desenvolvimento de produto. 2010. Tese (Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Design.

MORAES, Roque. Análise de conteúdo. Revista Educação, Porto Alegre, v. 22, n. 37, p. 7-32, 1999.

PEDERSEN, Kjartan et. al. Validating design methods & research: the validation square. In: ASME Design Engineering Technical Conferences, Sept.10-14, 2000, Baltimore, Maryland. Baltimore, p. 1-12, 2000.

SCHÖN, D. A. The reflective practitioner: how professional think in action. New York, Basic Books, 1983.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE). Oportunidades para o setor moveleiro. 2014. Disponível em: . Acesso em: 25 out. 2014.

VISSER, Froukje S. et al. Contextmapping: experiences from practice. CoDesign, v. 1, n. 2, p. 119-149, 2005.