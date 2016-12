Designers de mobiliário: Um estudo de caso sobre o processo de configuração dos designers contemporâneos brasileiros

O artigo deriva de dissertação de mestrado e discursa a relação entre processo, metodologia de design e mobiliário contemporâneo brasileiro. O grande fator motivacional desta pesquisa consistiu em poder compreender a técnica no que diz respeito ao processo de configuração das peças de mobiliário, mais especificamente o designer brasileiro contemporâneo. A abordagem da pesquisa foi conduzida pelo método dialético com procedimentos histórico e comparativo, e entrevistas em primeira mão. O trabalho se dividiu basicamente em duas partes: fundamentação teórica e pesquisa. A primeira consistiu em pesquisa e revisão bibliográfica baseada na tríade teórica da pesquisa: História do móvel no Brasil, Cultura material e imaterial brasileira e Processos de design e metodologias. A segunda parte trata do processo da pesquisa de campo, incluindo o levantamento e análise da obra dos designers contemporâneos. Neste artigo, serão apresentados os resultados obtidos na pesquisa, em especial composição de categorias que apontam para soluções projetuais comuns ao processo de design na contemporaneidade.