Eventos Didáticos no Ensino de História do Desenho Industrial

Este artigo apresenta e descreve os eventos didáticos realizados na disciplina de História do Desenho Industrial durante três semestres e com quatro turmas de estudantes em curso de Desenho Industrial. Os semestres foram divididos em três eventos: Colóquios, Seminário e Exposição e cada um deles exigiu preparação coerente com as necessidades de aprendizagem. Os procedimentos didáticos foram divididos com base no “Método de Projetos”, elaborado em 1918, por W. H. Kilpatrick, sendo intenção dessa metodologia de ensino fazer com que os estudantes “convertam- se em seres ativos que concebem, preparam e executam o próprio trabalho” (Piletti, 2004, p. 118). Foram atendidos 161 estudantes, sendo três turmas de quarto semestre e uma de primeiro semestre. Como resultados destacamos (i) a oportunidade de enfatizar os fatores projetuais antropológicos, filosóficos e tecnológicos da disciplina; (ii) relacionar pesquisas teóricas em andamento à atividade projetual do designer desenhador; e (iii) experimentar em sala de aula novas didáticas que reordenem a educação projetual e o ensino de Desenho industrial.