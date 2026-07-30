Carta aos leitores
Resumo
Prezados leitores,
A Estudos em Design agradece aos avaliadores e colaboradores pelo excelente trabalho realizado como pareceristas. Em reconhecimento a essa contribuição, a cada edição regular, a equipe editorial convida um(a) integrante de seu comitê de avaliadores para assinar o editorial.
Nesta segunda edição de 2026, temos a honra de contar com a participação do Professor Dr. Tiago Barros Pontes e Silva, Professor Associado do Departamento de Design da Universidade de Brasília (UnB). Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Design da Informação (SBDI), desenvolve pesquisas em Ergonomia Cognitiva, Design de Interação, Design da Informação, Visualização de Dados e Jogos com Propósito, com foco em Inteligência Artificial generativa, pensamento computacional, saúde e aprendizagem. Também exerce destacada atuação em gestão acadêmica, avaliação científica e organização de eventos nacionais e internacionais. Foi responsável pela elaboração da proposta de criação do Doutorado Acadêmico em Design da UnB, aprovada pela CAPES em 2024.
Desejamos a todos uma excelente leitura!
Cristina Portugal
Editora da Estudos em Design
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Direitos autorais 2026 Cristina Portugal
Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição - NãoComercial 4.0 Internacional.
Revista Estudos em Design, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, ISSN Impresso: 0104-4249, ISSN Eletrônico: 1983-196X
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