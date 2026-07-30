Carta aos leitores

Prezados leitores,

A Estudos em Design agradece aos avaliadores e colaboradores pelo excelente trabalho realizado como pareceristas. Em reconhecimento a essa contribuição, a cada edição regular, a equipe editorial convida um(a) integrante de seu comitê de avaliadores para assinar o editorial.

Nesta segunda edição de 2026, temos a honra de contar com a participação do Professor Dr. Tiago Barros Pontes e Silva, Professor Associado do Departamento de Design da Universidade de Brasília (UnB). Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Design da Informação (SBDI), desenvolve pesquisas em Ergonomia Cognitiva, Design de Interação, Design da Informação, Visualização de Dados e Jogos com Propósito, com foco em Inteligência Artificial generativa, pensamento computacional, saúde e aprendizagem. Também exerce destacada atuação em gestão acadêmica, avaliação científica e organização de eventos nacionais e internacionais. Foi responsável pela elaboração da proposta de criação do Doutorado Acadêmico em Design da UnB, aprovada pela CAPES em 2024.

Desejamos a todos uma excelente leitura!

Cristina Portugal

Editora da Estudos em Design