Quadro editorial
Resumo
Editores
Cristina Portugal
Rita Couto
Avaliadores desta edição V. 34, n. 2 (2026)
Adriana Leite
Adriana Miranda
Alexandre de Oliveira
Aline Savi
Álvaro Sousa
Ana Beatriz Pereira de Andrade
Ana Pazmino
Andre Batistella Souza
André Ribeiro de Oliveira
Andreia Mesacasa
Antonio Colchete Filho
Artur Mottin
Bruno Farias
Carlo Franzato
Carolina VaitiekunasPizarro
Cláudia Silva
Clice Mazzilli
Cyntia Malaguti de Sousa
Daniel Grizante de Andrade
Daniel Raposo
Danilo Vitorino
Doris Kosminsky
Edson Rufino
Ekaterina Barcellos
Fabiane Fernandes
Fábio Caparica de Luna
Felipe Santos
Felipe Viaro
Fernando Foglian
Frederico Braida
Gabriel Patrocínio
Gabriela Perry
Guilherme Contini
Gustavo Curcio
Isadora Dickie
Joana Contino
Joyce Carr
Juliana Franco
Kando Fukushima
Kátia Carvalhaes Pêgo
Laura Martins
Leticia Affini
Madalena Grimald
Marcelo Forcato
Maria Do CarmoGonçalves Curtis
Mariano Andrade Neto
Marina Carneiro
Marina Kunst
Maurício Elias Klafke Dick
Marilda Lopes Pinheiro Queluz
Patrícia Braga
Ravi Passos
Renata Wanderley
Rogerio Camara
Rosiane Pereira Alves
Sérgio Luciano da Silva
Suzi Mariño
Tomás Barata
Wagner Bandeira
Walter Neto
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Direitos autorais 2026 Cristina Portugal
Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição - NãoComercial 4.0 Internacional.
Revista Estudos em Design, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, ISSN Impresso: 0104-4249, ISSN Eletrônico: 1983-196X
Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.