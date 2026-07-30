Corpo, ambiência e experiência em ambientes de alimentação: uma leitura no campo do design

Márcia Machado França, Mônica Cristina de Moura

Resumo


No design, a experiência configura-se como um processo relacional constituído na articulação entre sujeitos, artefatos, espaços e temporalidades. Entretanto, a mediação corporal permanece pouco explicitada nas análises de ambientes de uso cotidiano. Em diálogo com o design de serviços e o design de ambientes, e fundamentado na fenomenologia do corpo, este artigo investiga o ambiente de alimentação escolar como espaço vivido, no qual a experiência se constitui por mediações sensoriais e espaciais que incidem sobre o corpo em uso. A pesquisa adota abordagem qualitativa de inspiração fenomenológica com estudantes de escolas públicas, baseada em observações sistemáticas, registros escritos, verbais e produções gráficas. Os resultados indicam que ruído, calor, fluxos intensos e pressão temporal modulam modos de perceber, permanecer e interagir, evidenciando o ambiente como componente ativo da experiência. Palavras-chave: Design de serviços; Experiência do usuário; Ambiência; Corporalidade; Espaços coletivos.

Palavras-chave


Design de serviços, Experiência do usuário, Ambiência, Corporalidade, Espaços coletivos.

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Referências


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DOI: https://doi.org/10.35522/eed.v34i2.2419

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Revista Estudos em Design, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, ISSN Impresso: 0104-4249, ISSN Eletrônico: 1983-196X

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