Corpo, ambiência e experiência em ambientes de alimentação: uma leitura no campo do design
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Referências
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DOI: https://doi.org/10.35522/eed.v34i2.2419
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Revista Estudos em Design, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, ISSN Impresso: 0104-4249, ISSN Eletrônico: 1983-196X
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