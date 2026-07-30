Para uma crítica do idealismo político no design

Yuri Rezende Taraciuk

Resumo


Este artigo apresenta subsídios para uma crítica do idealismo político no design, tomando como referência a obra de Tony Fry e examinando-a a partir de concepções foucaultianas de discurso, dispositivo e biopolítica. Dividido em três partes – o exame da concepção temporal de Fry, seus fundamentos políticos e a articulação dessas dimensões na proposta do autor –, o artigo demonstra como o “Sustentamento” (Sustainment) funciona como um projeto político imperativo cujas soluções para as crises contemporâneas revelam fragilidades e perigos. Argumenta-se que tal projeto é idealista ao pressupor que a mudança das ideias precede a mudança material, e que sua base schmittiana, fundada na distinção amigo/inimigo, reduz a complexidade das crises atuais a um estado de exceção existencial que justifica soluções autoritárias. Ao final, o texto reafirma a importância política do design como campo de transformação da realidade por meio da articulação entre pensar e fazer, propondo uma perspectiva materialista que compreende a precedência da matéria sobre as ideias sem, no entanto, adotar um determinismo mecanicista, e defendendo que transformações ontológicas radicais exigem ações igualmente radicais nas estruturas políticas, econômicas e sociais.

Palavras-chave


Idealismo, Político, Tony Fry, Design.

Texto completo:

PDF

Referências


BATAILLE, Georges. O soberano. In: BATAILLE, Georges. A pura felicidade: ensaios sobre o impossível. Belo Horizonte: Autêntica, 2024. p. 143–156.

CONTINO, Joana Martins. Crítica à ênfase da “imaterialidade” no campo do Design: uma perspectiva marxista. Estudos em Design, [s. l.], v. 30, n. 2, 2022. DOI: https://doi.org/10.35522/eed.v30i2.1453. Acesso em: 3 jan. 2026.

ENGELS, Friedrich. Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. São Paulo: Boitempo, 2024.

ÉSQUILO. Prometeu prisioneiro. São Paulo: Editora 34, 2023.

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 12. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2005.

FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1976). São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.

FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica: curso no Collège de France (1978-1979). 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2022.

FRY, Tony. Design as politics. Oxford: Berg, 2011.

FRY, Tony. Design futuring: sustainability, ethics, and new practice. Oxford: Berg, 2009.

FRY, Tony; NOCEK, Adam (Org.). Design in crisis: new worlds, philosophies and practices. New York: Routledge, 2021.

HESÍODO. Os trabalhos e os dias. 3. ed. São Paulo: Iluminuras, 1996.

LATOUR, Bruno. Um Prometeu cauteloso?: alguns passos rumo a uma filosofia do design (com especial atenção a Peter Sloterdijk). Agitprop: revista brasileira de design, [s. l.], v. 6, n. 58, 2014.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Raça e história. In: LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural dois. São Paulo: Ubu Editora, 2017. p. 337–376.

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro 1 - o processo de produção do capital. São Paulo: Boitempo, 2015.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: crítica mais recente da filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas (1845-1846). São Paulo: Boitempo, 2007.

SCHMITT, Carl. Interrogation of Carl Schmitt by Robert Kempner (I). Telos, [s. l.], v. 1987, n. 72, p. 97–129, 1987.

SCHMITT, Carl. O conceito do político/Teoria do Partisan. Belo Horizonte: Del Rey, 2008.

SCHMITT, Carl. Schlußwort. In: Das Judentum in der Rechtswissenschaft. Berlin: Deutscher Rechts-Verlag, 1936. Disponível em: https://archive.org/details/dasjudentuminderrechtswissenschaft1.diedeutscherrechtswissenschaftaffimkampfgegenden_202003. Acesso em: 6 jan. 2026.

SCHMITT, Carl. Teologia política. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.

SPRIGGE, T.L.S. Idealism. In: Routledge Encyclopedia of Philosophy. London: Routledge, 2016. DOI: 10.4324/9780415249126-N027-1. Acesso em: 6 jan. 2026.

STRAUSS, Leo. Notes on Carl Schmitt, The concept of the political. In: SCHMITT, Carl. The concept of the political. Chicago: The University of Chicago Press, 2007.




DOI: https://doi.org/10.35522/eed.v34i2.2416

Apontamentos

  • Não há apontamentos.


Direitos autorais 2026 Yuri Rezende Taraciuk

Licença Creative Commons
Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição - NãoComercial 4.0 Internacional.

Revista Estudos em Design, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, ISSN Impresso: 0104-4249, ISSN Eletrônico: 1983-196X

Licença Creative Commons
Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.

 