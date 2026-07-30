Para uma crítica do idealismo político no design
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DOI: https://doi.org/10.35522/eed.v34i2.2416
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Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.