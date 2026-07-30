Gestos curatoriais de Duchamp e a emergência experimental do design de exposição
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DOI: https://doi.org/10.35522/eed.v34i2.2411
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Revista Estudos em Design, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, ISSN Impresso: 0104-4249, ISSN Eletrônico: 1983-196X
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