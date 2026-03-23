Quadro editorial
Resumo
Editores
Cristina Portugal
Rita Couto
Avaliadores desta edição V. 34, n. 1 (2026)
Adriana Gralow
Adriana Miranda
Adriana Sampaio Leite
Alexandre Oliveira
Aline Savi
Álvaro Sousa
Ana Beatriz Pereira de Andrade
Ana Berwanger
Ana Pazmino
Andre Batistella Souza
André Ribeiro de Oliveira
Artur Mottin
Bruno Serviliano Farias
Carlo Franzato
Carolina Vaitiekunas Pizarro
Cassia Carrara Domiciano
Cassia Furtado
Chrystianne Ivanóski
Cláudia Silva
Cyntia Malaguti de Sousa
Daniel Raposo
Daniela Estaregue Alves
Doris Kosminsky
Edson Rufino
Ekaterina Barcellos
Everton da Silva
Fabiane Fernandes
Fábio Caparica de Luna
Fausto Medola
Felipe Viaro
Fernando Fogliano
Frederico Braida
Gabriel Patrocinio
Gisela Campos
Guilherme Altmayer
Gustavo Curcio
Igor Ramos
Luiza Falcão Soares Cunha
Luiz Guilherme Oliveira Marques
Marcio Guimarães
Maria Do Carmo Gonçalves Curtis
Olavo Neto
Otniel Altamirano
Patrícia Braga
Patrícia dos Santos
Rafaela Sarinho
Rafaella Peres
Ravi Passos
Renata Cadena
Renata Wanderley
Rogério Camara
Rosane Martins
Sandra Maria Souza
Sérgio Luciano da Silva
Silvia Schnaider
Tiago Silva
Walter Correia
Vera Damazio
Verônica Freire
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Revista Estudos em Design, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, ISSN Impresso: 0104-4249, ISSN Eletrônico: 1983-196X
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