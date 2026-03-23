Quadro editorial

Editores

Cristina Portugal

Rita Couto

Avaliadores desta edição V. 34, n. 1 (2026)

Adriana Gralow

Adriana Miranda

Adriana Sampaio Leite

Alexandre Oliveira

Aline Savi

Álvaro Sousa

Ana Beatriz Pereira de Andrade

Ana Berwanger

Ana Pazmino

Andre Batistella Souza

André Ribeiro de Oliveira

Artur Mottin

Bruno Serviliano Farias

Carlo Franzato

Carolina Vaitiekunas Pizarro

Cassia Carrara Domiciano

Cassia Furtado

Chrystianne Ivanóski

Cláudia Silva

Cyntia Malaguti de Sousa

Daniel Raposo

Daniela Estaregue Alves

Doris Kosminsky

Edson Rufino

Ekaterina Barcellos

Everton da Silva

Fabiane Fernandes

Fábio Caparica de Luna

Fausto Medola

Felipe Viaro

Fernando Fogliano

Frederico Braida

Gabriel Patrocinio

Gisela Campos

Guilherme Altmayer

Gustavo Curcio

Igor Ramos

Luiza Falcão Soares Cunha

Luiz Guilherme Oliveira Marques

Marcio Guimarães

Maria Do Carmo Gonçalves Curtis

Olavo Neto

Otniel Altamirano

Patrícia Braga

Patrícia dos Santos

Rafaela Sarinho

Rafaella Peres

Ravi Passos

Renata Cadena

Renata Wanderley

Rogério Camara

Rosane Martins

Sandra Maria Souza

Sérgio Luciano da Silva

Silvia Schnaider

Tiago Silva

Walter Correia

Vera Damazio

Verônica Freire