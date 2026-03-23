Carta aos leitores

Prezados leitores,

A Estudos em Design agradece aos avaliadores e colaboradores pelo excelente trabalho como pareceristas. Como reconhecimento por essa dedicação, a equipe editorial deste periódico convida, a cada nova edição regular, um(a) professor(a) integrante do comitê de avaliadores para escrever o editorial.

Para a primeira edição de 2026, temos a honra de contar com a participação da Professora Titular Doris Kosminsky, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pesquisadora de destaque nos campos do Design e das Artes Visuais, é coordenadora do Laboratório da Visualidade e Visualização (LabVis) desde 2010, Cientista do Nosso Estado (FAPERJ) e bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Doutora em Design pela PUC-Rio com Menção Honrosa no Prêmio Capes de Tese, equilibra o rigor científico — ratificado pelo prêmio de Best Paper na IEEE VIS 2019 — com uma prática curatorial e editorial de alto impacto. Sua trajetória articula uma sólida base no jornalismo visual (TV Globo) às fronteiras contemporâneas do design e da arte computacional.

Desejamos a todos uma proveitosa leitura!

Cristina Portugal

Editora da Estudos em Design