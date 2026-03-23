Design, epistemologia e a CINE Brasil: as contradições na avaliação dos cursos de design brasileiros

Leonardo Ramsés Cunha Oliveira,, Tiago Barros Pontes e Silva

Resumo


O design brasileiro é um campo em expansão que segue se transformando, marcado por intensas mudanças epistemológicas. Procurando contemplar a multiplicidade dos cursos de formação superior da área, questiona-se o impacto que sua delimitação epistemológica provoca em suas métricas de avaliação, realizadas nas Instituições de Ensino Superior (IES) pelos órgãos responsáveis. Dessa maneira, este artigo tem como objetivo discutir a delimitação epistemológica em âmbito nacional para o campo do design, articulando sua pluralidade com os mecanismos de avaliação nacional das IES. Para tanto, são considerados os dados descritivos apresentados nos relatórios de avaliação do ENADE. Como resultado, foram apontados potenciais problemas com relação à classificação adotada atualmente. Conclui-se que é necessária a ampliação da discussão e a revisitação dos conceitos institucionalizados por ferramentas como a Classificação Internacional Normalizada da Educação Adaptada para Cursos de Graduação e Sequenciais de Formação Específica do Brasil (CINE).

Palavras-chave


Design, Epistemologia, Avaliação.

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DOI: https://doi.org/10.35522/eed.v34i1.2343

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Revista Estudos em Design, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, ISSN Impresso: 0104-4249, ISSN Eletrônico: 1983-196X

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