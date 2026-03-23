Design Arquitêxtil Humanitário: integração entre educação, inovação e colaboração

Lara Leite Barbosa, Maria Goreti Leal Vanini Isaac, João Victor Brito dos Santos

Resumo


Este artigo apresenta uma experiência integrativa entre ensino, pesquisa e extensão desenvolvida na Universidade de São Paulo, articulando a disciplina Arquitetura Humanitária e o Núcleo de Apoio à Pesquisa e Inovação em Sustentabilidade no Setor Têxtil e na Moda. O estudo propõe o conceito de Design Arquitêxtil Humanitário como uma abordagem interdisciplinar que conecta arquitetura, design e moda em torno de princípios de circularidade e coautoria. Fundamentado em Franzato, Ian Davis e Bicknell & McQuiston, o artigo avança o debate sobre o Design Socialmente Responsável, propondo novos enquadramentos conceituais e metodológicos. O projeto teve a participação de refugiados afegãos, pesquisadores e estudantes em processos colaborativos de prototipagem com resíduos têxteis. A experiência revela o potencial do design como prática regenerativa e educativa, capaz de transformar resíduos em recursos e vulnerabilidade em protagonismo. Como contribuição inovadora, propõe-se um design colaborativo orientado à inovação social, que expande o campo do Design para Necessidade e reposiciona o papel ético do designer como mediador entre sistemas materiais e sociais.

DOI: https://doi.org/10.35522/eed.v34i1.2341

Direitos autorais 2026 Lara Leite Barbosa, Maria Goreti Leal Vanini Isaac, João Victor Brito dos Santos

Licença Creative Commons
Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição - NãoComercial 4.0 Internacional.

Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.

 