A transformação do processo de design de embalagem no Brasil: o impacto da digitalização e da impressão digital
Resumo
Este artigo analisa como a digitalização, a impressão digital e a Indústria 4.0 tiveram impacto no processo de design de embalagens no Brasil, a partir da perspectiva de designers atuantes desde a década de 1980. Por meio de entrevistas semiestruturadas em profundidade com profissionais experientes, categorizadas com base em modelos de metodologia de design (Cross, 2001), gestão de projeto (Cao; Protzen, 1999) e de design sistêmico (Jones, 2024), a pesquisa identifica mudanças significativas em áreas como prototipagem, relacionamento com clientes e fornecedores, e habilidades exigidas dos profissionais. Os resultados sugerem que o avanço tecnológico redesenhou práticas projetuais e evidencia lacunas na formação profissional contemporânea.
Palavras-chave
Texto completo:PDF
Referências
BAYAZIT, N. Investigating design: a review of forty years of design research. Design Issues, Massachusetts, v. 20, n. 1, p. 16-29, jan. 2004. DOI: http://dx.doi.org/10.1162/074793604772933739. Disponível em: https://direct.mit.edu/desi/article-abstract/20/1/16/60104/Investigating-Design-A-Review-of-Forty-Years-of. Acesso em: 20 jul. 2024.
BERGMILLER, K. H.Manual para planejamento de embalagens. Rio de Janeiro: Ministério da Indústria e Comércio, 1976. 93 p.
CAO, Q.; PROTZEN, J. Managing design information: issue-based information systems and fuzzy reasoning system. Design Studies, [s. l.], v. 20, n. 4, p. 343–362, 1 jul. 1999.
CROSS, N..Designerly ways of knowing: design discipline versus design science. Design Issues, [s.l.], v. 17, n. 3, p. 49–55, 23 mar. 2001. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/1511801. Acessoem: 8 jul. 2025.
DUPUIS, S.; SILVA, J. Package design workbook: the art and sciece of successful packaging. Beverly: Rockport Publishers, 2008. 240 p.
GRAY, D. E. Pesquisa no mundo real. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2012. 488 p.
JONES, P. H. Systemic design principles for complex social systems. In: METCALF, G. (org.). Social Systems and Design. Translational Systems Sciences, vol 1., Tokyo: Springer, 2024. p. 91-128. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-4-431-54478-4_4. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/280921326_Systemic_Design_Principles_for_Complex_Social_Systems. Acessoem: 20 jul. 2024.
KLIMCHUK, M. R.; KRASOVEC, S. A. Packaging design: successful product branding from concept to shelf. New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2012. 224 p.
MERINO, E.; CARVALHO, L. R.; MERINO, G. Guia de orientação para o desenvolvimento de embalagem: uma proposta de sistematização orientativas. Revista D: Design, Educação, Sociedade e Sustentabilidade, Porto Alegre, v. 2, n. 1, p. 84–100, 8 dez. 2009.
MESTRINER, F. Design de embalagem: curso básico. 1. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 178 p.
NEGRÃO, C.; CAMARGO, E. Design de embalagem: do Marketing à Produção. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2008. 336 p.
SERAGINI, L. A embalagem da criação ao consumidor. In: VI Semana Tecnológica de Artes Gráficas. 16 a 20 out. 1979, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: Escola Senai, 1976 p. 1-18.
WITTMANN, L. R. Design de embalagem: o impacto da impressão digital e das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. 2024. 278 p. Tese (Doutorado em Design) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. DOI:10.11606/T.16.2024.tde-10012025-115516. Acesso em: 20 mar.
DOI: https://doi.org/10.35522/eed.v33i2.2194
Apontamentos
- Não há apontamentos.
Direitos autorais 2025 Luiz Rogério Wittmann, Denise Dantas
Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição - NãoComercial 4.0 Internacional.
Revista Estudos em Design, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, ISSN Impresso: 0104-4249, ISSN Eletrônico: 1983-196X
Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.