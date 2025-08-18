Hybrid ceramic crafts: users’ perception of traditional and digital technologies for production

ALMEIDA, G. Avaliação dos aspectos subjetivos relacionados aos materiais: proposição de método e escalas de mensuração aplicadas ao setor moveleiro. 2013. Dissertação (Mestrado em Design), Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Belo Horizonte, 2013.

ANDERSON, C. Maker: a nova revolução industrial. Tradução Afonso Celso da Cunha Serra – Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

ASHBY, M.; JOHNSON, K. Materials and Design: the Art and Science of Material Selection in Product Design. 3 Ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2014.

BORGES, A. Design + Artesanato: o caminho brasileiro. São Paulo: Terceiro Nome, 2011.

CUÉLLAR, J. P. (org.). Nossa diversidade criadora: relatório da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento. Brasília: UNESCO / PapirusEditora, 1997.

DESMET, P. M. A. Measuring emotions: development and application of an instrument to measure emotional responses to products. To be published in: M.A. Blythe, A.F. Monk, K. Overbeeke, & P.C. Wright (Eds.), 2004.

DESMET, P. M. A.; HEKKERT, P. Framework of Product Experience. International Journal of Design, p. 13-23, 2007.

DIAS, M. R. Percepção dos materiais pelos usuários: modelo de avaliação Permatus. 2009. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, 2009.

DIAS, P. J. J. S. Design e auto-produção: novos paradigmas para o design de artefatos na sociedade pós-industrial. 2014. Tese (Doutorado em Belas Artes), Universidade de Lisboa, 2014.

DONIS, D. A. A sintaxe da linguagem visual. Tradução: Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

FREITAS, A. L. C. A participação da temática ‘Design e Artesanato Identitário’ no ensino do design no Brasil: estudo-piloto em Minas Gerais. Estudos em Design. Rio deJaneiro: v. 33, n. 1, p. 172 – 184, 2025.

FRIGOLA, M. D. R. Cerâmica. Lisboa: Editorial Estampa, 2002.

GONÇALVES, R. Regresso à oficina: repercussões do movimento maker no ensino em design. 2016. Tese (Doutorado em Design), Universidade de Aveiro, Departamento de Comunicação e Arte, Aveiro, 2016.

GORNI, A.A. A Introdução à prototipagem rápida e seus processos. Revista Plástico Industrial, São Paulo: Aranda Editora, p. 230-39, 2001.

GÜRSOY, B. Fromcontroltouncertainly in 3D printingwithceramic. In: eCAADE Anual Conference, 36, 2018, Loaz. Available in: http://papers.cumincad.org/data/works/att/ecaade2018_104.pdf Accessed on: May 28th 2025.

HEKKERT, Paul. Design Aesthetics: Principles of Pleasure in Design. Physocology Science, v. 48, p. 157-172, 2006. Available in: https://www.researchgate.net/publication/26514491_Design_aesthetics_Principles_of_pleasure_in_design Accessed on: May 28th 2025.

KARANA, E.; NIJKAMP, N. Fiberness, reflectiveness and roughness in the characterization of natural and high quality materials. Journal of Cleaner Production, v.68, p. 252-60, 2014. Available in: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652614000109?via%3Dihub Accessed on: March 8th 2025.

KARANA, E.; BARATI, B.; ROGNOLI, V.; LAAN, A.Z. Design orientado por materiais (MDD): um método de design para experiências materiais.International Journal of Design, 9 (2), p. 35-54, 2015. Available in: http://www.ijdesign.org/index.php/IJDesign/article/viewFile/1965/687 Accessed on:March 9th 2025.

NORMAN, D. A. O design do dia-a-dia. Tradução: Ana Deiró. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

OVERVLIET, K.; KARANA,E.; SOTO-FARACO, S. Perception of naturalness in textiles.Materialsand Design, v. 90, p.1192-99, 2016.

PAGNAN, C. S. Percepção dos usuários frente a produtos fabricados via impressão 3D em PLA colorido com masterbatch de urucum (Bixa Orellana L.). 2018. Tese (Doutorado em Design), Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Belo Horizonte, 2018.

SANTOS, I. M. Avaliação da percepção dos usuários sobre a comunicação da sustentabilidade em produtos: o modelo persus. 2012. Dissertação (Mestrado em Design), Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Belo Horizonte, 2012.

VOLPATO, N. Prototipagem rápida: Tecnologias e aplicações. São Paulo: Edgard Blucher, 2007.