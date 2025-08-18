O que aprendemos com o Design Socialmente Responsável?
Resumo
Este artigo questiona o legado do design como prática fomentadora de ações sociais democráticas. Discutimos os limites da ideologia do Design Socialmente Responsável, que entende o design como ferramenta de transformação social, a partir de três vertentes principais: Design para Necessidade, Design Social e Design para Inovação Social. Situamos essas abordagens em um contexto de neoliberalização da vida social, marcado pelo enfraquecimento dos movimentos populares e pelo avanço de políticas de autoafirmação. Identificamos nessa ideologia um alinhamento com lógicas empresariais e um distanciamento de organizações dos oprimidos e proletarizados, o que reforça estruturas do capitalismo vigente. Em contraponto, defendemos uma aproximação do design com as lutas sociais e suas formas particulares de organização como via de superação dessas limitações.
Palavras-chave
Texto completo:PDF
Referências
DOI: https://doi.org/10.35522/eed.v33i2.2188
Direitos autorais 2025 Matheus Augusto Cannone Miranda da Silva, Denise Portinari
Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição - NãoComercial 4.0 Internacional.
Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.