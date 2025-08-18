A marcação do objeto de estudo como ato político e seu papel vinculante entre a graduação, a prática profissional e a pesquisa em design

Nesse texto faço uma breve reflexão sobre o papel vinculante do egresso da graduação, entre a formação universitária, a prática profissional e a pesquisa em Design. A ele cabe a marcação do objeto de estudo do ponto de vista mais fundamental, do estabelecimento objetivo da presença do indivíduo nesse objeto . Esse posicionamento complementa a estrutura institucional e é parte constituinte dela. É um posicionamento político, que dará consistência para a pesquisa na pós-graduação, e que irá estabelecer um vínculo com a graduação, e em alguns casos com a prática profissional, na forma de uma ponte que ligará essesdiferentes territórios. Essa ponte adquire seus fundamentos na graduação, e estabelece os diferentes níveis de aprofundamento conceitual na prática profissional e na pós-graduação. Para isso faz-se necessário um passadouro, faz-se necessário dar um rumo a essa passagem, e um sentido à trajetória acadêmica que está sendo proposta ao egresso. A condição de escrever e a leitura de periódicos desde a graduação é um meio de engajar o estudante nessa direção, ou, ao menos de proporcionar a ele a condição de uma escolha consciente do seu papel como ser político. A Revista Estudos em Design é um importante referencial para o aprofundamento desse vinculo, dando aos candidatos à Pós-Graduação, provenientes da graduação, ou do mercado de trabalho, uma referência importante para aprofundar seu aparato conceitual, e preparar esse ato político, de marcação do seu objeto de estudo, com a clareza e o aprofundamento necessários. Essa condição, proporcionada pela qualidade dos artigos publicados nos diferentes números, ao longo de mais de 30 anos da Revista, pode ser apreciada nos artigos preparados para esse número, no qual temos:

Método de análise ergonômica para interfaces de smartphones,através de visão computacional e mapeamento do desconforto, um estudo sobre a importância dos smartphones, e os riscos inerentes a um projeto com pouco aprofundamento. Estão aí destacados aspectos relativos ao estudodas interfaces desse produto e seus riscos para a saúde do ponto de vista ergonômico.

Design orientado para a emoção: validação com adaptação transcultural do PrEmo®, onde vemos a interação entre Universidades e áreas distintas de formação como base para aplicação do conhecimento orientado por emoção no processo de design de produtos e serviços. Os autores ressaltam que a validação desses métodos e das ferramentas utilizadas é necessária para evitar interpretações errôneas e insights tendenciosos.

Diretrizes de projetoparadesenvolvimento de texturastridimensionais poliméricasaplicadas a produtosdo cotidiano, apresenta um estudo, fruto de uma pesquisa de mestrado, para definição de diretrizes que apoiem a práxis do designer na definição de “texturas tridimensionais, aplicadas a produtos do cotidiano utilizados por pressão palmar”, com base numa abordagem multimétodo.

O artesanato híbrido cerâmico: a percepção dos usuários frente às tecnologias tradicionais e digitais de produção, que entende o designer como um mediador entre a tradição artesanal e a inovação tecnológica, fomentador de um diálogo sobre novas formas de produção contemporâneas para a construção de significado, a partir da percepção de usuários frente a utilitários cerâmicos artesanais e aqueles híbridos, produzidos via técnicas tradicionais e tecnologia digital da impressão 3D da argila.

Diferenças e similaridades na percepção de interfaces térreas por leigos e especialistas onde são investigadas as características das interfaces térreas que “conectam o espaço público ao edificado e influenciam diretamente a percepção dos usuários”, concluindo sobre as diferenças dos valores, entre os especialistas e os leigos, nessa percepção.

A prática do design de livros como materialização probabilística: uma proposta de diagrama, no qual a pesquisa é orientada para a atividade do/a designer de livro, para informar-lhe, com base num diagrama que compreenda e demonstre os fatores heterogêneos que permeiam sua prática, que esta é sempre relacional, contingente e extremamente complexa, articulando demandas que são “materializadas no seu objeto: o livro”.

Inteligência Artificial Generativa na ideação de projetos de moda: experimentação e curadoria no ensino em design, texto em que os autores demonstram que a aplicação da Inteligência Artificial generativa (GenAI) no Design de Moda, quando utilizada de forma crítica e intencional, pode favorecer a formulação de repertórios visuais singulares, estimular o pensamento divergente e contribuir para a consolidação de linguagens autorais no ensino de Design de Moda.

A transformação do processo de design de embalagem no Brasil: o impacto da digitalização e da impressão digitalonde vemos aanálise do impacto da digitalização, da impressão digital e da Indústria 4.0 no processo de design de embalagens no Brasil, a partir da perspectiva de designers atuantes desde a década de 1980. Os resultados sugerem que o avanço tecnológico redesenhou práticas projetuais, evidenciando lacunas na formação profissional contemporânea.

Design e validação de um modelo tridimensional animado para demonstração de habilidades motoras fundamentais, onde é demonstrado que a estratégia de habilidades motoras em modelo 3D animado pode favorecer o ensino e a avaliação motora, podendo ser realizada com modelo ao vivo ou por meio de diferentes tecnologias. O artigo mostra em conclusão que, pelos resultados alcançados, “a validação de modelos tridimensionais animados possa também auxiliar professores e pesquisadores na demonstração de habilidades motoras.”

Vida longa para a Estudos em Design!

Muito obrigada.

Beany Guimarães Monteiro

Professora Titular

Universidade Federal do Rio de Janeiro