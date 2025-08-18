Carta aos leitores

Prezados leitores,

A Estudos em Design agradece aos avaliadores e colaboradores pelo excelente trabalho como pareceristas. Como reconhecimento por essa dedicação, a equipe editorial deste periódico convida, a cada nova edição regular, um(a) professor(a) integrante do comitê de avaliadores para escrever o editorial.

Para a segunda edição de 2025, temos a honra de contar com a participação da Professora Titular Beany Guimarães Monteiro, doutora em Engenharia de Produto e Gestão da Produção pela COPPE/UFRJ (2004), com período de doutorado realizado na França (CNAM, Universidade Paris 8 e Universidade Toulouse Le Mirail, 1999-2000). Em 2018, concluiu pós-doutorado na ÉCOLAB/ÉSAD, em Orléans, em parceria com o Le Studium Loire Valley. Foi coordenadora do Laboratório de Design e Inovação Social da EBA/UFRJ (2006-2024) e, desde 2009, lidera o Grupo de Pesquisa Design em Sistemas Complexos.

Desejamos a todos uma proveitosa leitura!

Cristina Portugal

Editora da Estudos em Design