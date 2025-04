A participação da temática ‘Design e Artesanato Identitário’ no ensino do design no Brasil - estudo-piloto em Minas Gerais

BONSIEPE, Gui. Design, cultura e sociedade. São Paulo: Blucher, 2011. 270 pags.

BRASIL. Programa do Artesanato Brasileiro. Brasília: Governo do Brasil, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/artesanato/conheca-o-pab/programa-do-artesanato-brasileiro-pab-1. Acesso em: 13 jul. 2023.

CARDOSO, Rafael. Uma introdução à história do design. São Paulo: Blucher, 2004. 237 pags.

FALCI, Carlos Henrique R.; PINTO, Laura S. Cota Carvalho S. (orgs). Projeto Estruturação do Sistema de Gestão do Artesanato Brasileiro: Diagnóstico do Artesanato Brasileiro: Relatório técnico interno. Programa do Artesanato Brasileiro, Ministério da Economia. Belo Horizonte: UFMG, 2022. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1aq6s3m7XfpyQn RdsBsqvSWOG8ythnkOI/view. Acesso em: jun. 2023. 274 pags.

FRANZATO, Carlo. Design dei beni culturali nel progetto territoriale. Tese (Dottorato di Ricerca in Design e tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali – XX ciclo) – Politecnico di Milano, Milão, 2008.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2019. 253 pags.

FREITAS, Ana Luiza Cerqueira. Artesanato tradicional e design: estudo de casos no Campo das Vertentes/MG e diretrizes estratégicas para a relação entre as atividades. Tese (Doutorado em Design) – Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.

KOKKO, Sirpa. Orientations on studying crafts in higher education. Craft Research. V. 13, n. 2. p. 411-432. 04 abril 2022. Manchester. Semestral. Disponível em: https://intellectdiscover.com/docserver/fulltext/crre/

/2/crre.13.2.411_Kokko.pdfexpires=1730662204&id=id&accname=guest&checksum=428976B3B9866AA0AD0E7C62F9433E65. Acesso em: 06 de junho. 2024.

LEITE, João de Souza (org.) Aloísio Magalhães. Bens culturais do Brasil: um desenho projetivo para a nação. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2017. 523 pags.

MAGALHÃES, Aloísio. E Triunfo? A questão dos bens culturais no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Brasília: Fundação Pró-Memória, 1985. 256 pags.

MILLS, Charles Wright. Sobre o artesanato intellectual e outros ensaios. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009. 95 pags.

MORAES, Dijon De. Análise do design brasileiro: entre mimese e mestiçagem. São Paulo: Blucher, 2006. 289 pags.

OLIVEIRA, Richitter Nasser Rosa; MARCIEL, Daniele Nayane Mariano; FREITAS, Ana Luiza Cerqueira. Análise bibliométrica de como tem sido discutido no campo científico as interações entre as práticas de design e a produção artesanal de caráter tradicional e espontâneo. In: Anais 13º. Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design. São Paulo: Blucher Proceedings, 2018. p. 1-13.

SENNETT, Richard. O Artífice. Rio de Janeiro: Record, 2009. 360 pags.

ZABULIS et al. A roadmap for Craft understanding, education, training, and preservation. Heritage. v. p. 5306-5328. 13 julho 2023. Disponível em: file:///C:/Users/Ana%20Luiza/Downloads/A_Roadmap_ for_Craft_Understanding_Education_Traini.pdf. Acesso em: 24 de maio. 2024.