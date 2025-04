The meaning of Environment Design: the uniqueness of the human being in a scenario of transformations

ABREU, Simone. Linguagem dos materiais: seleção de atributos subjetivos para a prática de projetos de Design de Ambientes. Tese (doutorado) – Escola de Design, Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, p. 339. 2023.

ABREU, Simone; PESSÔA, Sâmela; OLIVEIRA, Ana Célia. Reflexões sobre o processo projetual do ambiente. In: REZENDE, Edson José Carpintero (org). Design de Ambientes em pauta. Curitiba: CRV, 2020. p. 73-88.

ALVARENGA, C.B.C.S. et al. Digital twins a digital transformation for management of the construction industry. Contribuciones a Las Ciencias Sociales, v. 17, n. 2, p. e4250-e4250, 2024.

BAHIA, Isabella Pontello. O valor do design de ambientes: considerações acerca do processo de construção de valor em design de ambientes. Mestrado (Dissertação) - Escola de Design, Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, p. 160. 2017.

BARBOSA, Paula Glória. Crítica ao ensino da prática projetual em Design de Interiores. Tese (doutorado) – Escola de Design, Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, p. 327. 2020.

BARBOSA, Paula; REZENDE, Edson. O que é o Design de Interiores. In: Estudos em Design, Rio de Janeiro: v. 28, n. 1, p. 53-64, 2020.

BARBOSA, Paula; SAFAR, Giselle; REZENDE, Edson. Trajetória do Design de Interiores sob a perspectiva da profissionalização - uma revisão. In: Convergências: v. XVI (31), p. 129-138, 2023.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2015.

BOTELHO, Mariana; ABREU, Simone; OLIVEIRA, Simone. As relações existentes entre o ambiente e o serviço prestado: estudo de caso estabelecimento salão de beleza. In: 13º Congresso Pesquisa e Desenvolvimento em Design, p. 1184-1194, 2019.

BROOKER, Graeme; STONE, Sally. O que é Design de Interiores? São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2014.

BUCHANAN, Richard. Wicked problems no pensamento de design. In: Estudos em Design. Revista (online). Rio de Janeiro: v. 30 | n. 1 [2022], p. 06 – 27.

CAMPOS-DE-CARVALHO, Mara; CALVALCANTE, Sílvia; NÓBREGA, Lana. Ambiente. In: CAVALCANTE, Sílvia; ELALI, Gleice (Orgs). Temas básicos em psicologia ambiental. Petrópolis: Vozes, 2011. p. 28-43.

COLEMAN, Cindy. History of the profession. In: COLEMAN, Cindy (org.). Interior Design Handbook of Professional Practice. New York: McGraw-Hill Education, 2002. p. 26-47.

DAMAZIO, Vera; TONETTO, Leandro. Design emocional e Design para o bem-estar: marcos referências e apontamentos. In: Estudos em Design, v.30, n.1, p. 156-170, 2022.

DEJEAN, Joan E. O século do conforto: quando os parisienses descobriram o casual e criaram o lar moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.

DORNELES, Vanessa; ANDRADE, Isabela. Projetos acessíveis: um processo cerrado no usuário. In: Thesis, v.7, p. 223-239, 2024.

ELALI, Gleice, MEDEIROS, Samia. Apego ao lugar. In: CAVALCANTE, Sílvia; ELALI, Gleice A. Temas básicos em psicologia ambiental. Petrópolis: Vozes, 2011.

FORTY, Adrian. Objetos de desejo: design e sociedade desde 1750. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

GATH-MORAD, Michel; GRUBEL, Jascha; STEEMERS, Koen; SAILER, Kerstin; BEN-ALON, Lola; HÖLSCHER, Christoph; AGUILAR, Leonel. The role of strategic visibility in shaping wayfinding behavior in multilevel buildings. In: Scientific Reports, p. 1-19, 2024.

GUO, Xingzhou et al. Gauging the impact of personal lifestyle, indoor environmental quality and work-related factors on occupant productivity when working from home. Engineering, Construction and Architectural Management, v. 30, n. 8, p. 3713-3730, 2023.

HELLPACH, Willy. Geopsyche. Leipzig: Engelmann, 1911.

KARAKAS, Tulay; YILDIZ, Dilek. Exploring the influence of the built environment on human experience through a neuroscience approach: A systematic review. Frontiers of Architectural Research, v. 9, n. 1, p. 236-247, 2020.

KOPEC, Dak. Environmental Psychology for Design: with STUDIO. Bloomsbury Publishing USA, 2018.

KRUCKEN, Lia. Competências para o design na sociedade contemporânea. In: MORAES, Dijon de; KRUCKEN, Lia (Orgs). Caderno de estudos avançados em design - transversalidade, caderno 2ª Edição, v.1. Barbacena, 2016.

KUNST, Marina Holanda; COSTA FILHO, Lourival. Qualidade visual percebida por idosos em cenas de salas de estar. Estudos em Design, v. 29, n. 2, 2021.

LAVDAS, Alexandros; SALINGARUS, Nikos. Can suboptimal visual environments negatively affect children’s cognitive development. In: Challenges, p. 12-28, 2021.

LEWIN, Kurt. Teoria de campo em ciência social. São Paulo: Edusp, 1965.

Life-Centered Design Scholl, 2022. Disponível em: . Acesso em 17 de maio de 2024.

LÖBACH, Bernd. Design industrial: Bases para a configuração dos produtos industriais. São Paulo: Blucher, 2001.

MALARD, M. L. Os objetos do quotidiano e a ambiência. In: Encontro Nacional de Conforto e Ambiente. UFMG, Belo Horizonte, 2º, 2001.

MARIKYAN, Davit et al. Working in a smart home environment: examining the impact on productivity, well-being and future use intention. Internet Research, v. 34, n. 2, p. 447-473, 2024.

MASSEY, Anne. Interior Design Since 1900 (Fourth)(World of Art). Thames & Hudson, 2020.

MANZINI, Ezio. Design para a inovação social e sustentabilidade: comunidades criativas, organizações colaborativas e novas redes projetuais. Rio de Janeiro: E-papers, 2008.

MORAES, Dijon de. Limites do design. São Paulo: Studio Nobel, 3a ed., 2008.

MORAES, Dijon de. Metaprojeto como modelo projetual. In: MORAES, Dijon; DIAS, Regina Álvares; CONSELHO, Rosemary Bom (Eds.). Caderno de Estudos Avançados em Design: método, v. 5. Barbacena: EdUEMG, 2011, p. 35-51.

MORAES, Dijon de. Fenomenologia do design contemporâneo. In: DATJournal, v.5, n.2, 2020.

MOREIRA, Samantha Cidaley de Oliveira. Formação, atuação e identidade profissional no campo do Design de Ambientes, p. 338. Tese (Doutorado) – Escola de Design, Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020.

NOGUEIRA, Zilda; FAVARETO, Ana Paula; ARANA, Alba. Ambientes verdes restauradores e saúde mental: revisão sistemática. In: Hygeia, p.1-13, 2023.

OLIVEIRA, Gilberto Rangel de; SILVA, Nayara Nathiene Domingos da. Método de projeto em Design de Interiores: um olhar sobre a prática do ensino de projeto nos cursos de bacharelado em Design de Interiores no Brasil. Estudos em Design, 2022.

PAIVA, A., Neuroscience for architecture: how building design can influence behaviors and performance. Journal of Civil Engineering and Architecture, 2018.

PESSOA, Sâmela Suélen Martins Viana; REZENDE, Edson José Carpintero. Transposições de conceitos: uma análise da ampliação do escopo do design. In: Revista Transverso| Ano 4, n.4, 2016.

POL, E. Environmental Psychology in Europe. Análise sócio-histórica. Barcelona: Anthropos, 1988.

POL, E. Psicologia Ambiental: bases teóricas y epistemológicas. In: ÍLGUEZ, L; POL, E (orgs) Cognicion, representación y apropriación del espacio. Barcelona: Universitat de Barcelona, p. 1-14. 1996.

POL, E. Apuntes para uma Historia de la Psicologia Ambiental (I): Del Primer Nacimiento a la Tansición Americana. In: Medio Ambients y comportamiento Humano, v. 2, p 95-113. 2006.

RIENER, Andreas; SCHLARCKL, Dominick; MALSAN, Júlia; HUBER, Josef; HOMM, Benjamin; KACZMAR, Marion; KLEITSCH, Iris; MEGOS, Alina; PARK, Eunji; SANVERDI, Gülsüm; SCHMIDT, Sabrina; BRACAC, Daniel; ANEES, Esha. Improving the UX for users of automated shuttle buses in public transport: investigating aspects of exterior communication and interior design. In: Multimodal Techmol, v. 5, n.61, p.1-34, 2021.

ROOKE, Clementinah; ROOKE, John; TZORTZOPOULOS, Patrícia; KOSKELA, Lauri. Wayfinding in complex medical facilities: The indexicality of directional arrows. In: Health Environments Research & Design Journal, p.01-14, 2023.

RIVAS, Salma; COMPEÁN, Liliana. Configuración de equipos de travajo basada en el diseño de interacciones, personalidades y organización espacial. In: DAYA, Diseño, arte y arquitectura, n.15, p. 75-90, 2023.

RYBCZYNSKI, Witold. Casa: pequena história de uma ideia. Rio de Janeiro: Record, 2002. p.268.

SCHNEIDER, Beat. Design uma introdução: o design no contexto social, cultural e econômico. São Paulo: Blucher, 2010.

SCHWAB, Klaus; DAVIS, Nicholas. Aplicando a quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2018.

SARTORI, Gabriela; BENCKE, Priscila. Ambientes que inspiram: como a ciência, a tecnologia e a sensibilidade podem criar espaços que estimulam o bem-estar físico, a saúde mental e o desempenho cognitivo. São Paulo: Autoridade, 2023.

SOTT, Michele; FACCIN, Kadigia. Indústria 5.0: humanização, resiliência e sustentabilidade são a nova revolução? In: 25º Seminário em Administração da Universidade de São Paulo, 2022.

SUAREZ, Jorge; PAREDES, Susana. El factor humano y su rol en la transición a industria 5.0: una revisión sistematica y perspectiva futuras. In: Entreciencias, n.24, p 1-18, 2022.

TIPAN, Andrea; GARZON, Cristian. Indústria 5.0, revisión del passado y futuro de la produción y la industria. In: Ciência Latina, v.7, n.1, p.1059-1070, 2023.

ULHÔA, Ana Cláudia. Design como catalizador de mudanças. In: Ideia Design, v.9, p. 9-13, 2022.

ULHÔA, Ana Cláudia. Uma perspectiva para o futuro do planeta. In: Ideia Design, v.10, p. 36-43, 2023.

VEZZOLI, C. et al. Product-service system design for sustainability sheffield: Greenleaf Publishing, 2014.

WANG J; ZHAN L; DAI A; DEWANCKER BJ; GAO W. Influence of architectural interior design on human perception and emotion with the consideration of neural aesthetics. In: Sage Journals, 2024.