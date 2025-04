A União: orgão da classe typographica (PE, 1894–1898): leiautes, questões trabalhistas e erros tipográficos

Isabella Ribeiro Aragão, Maria Eduarda Silva Barbosa

Resumo

O jornal A União: orgão da classe typographica (1894–1898) sob o comando do renomado tipógrafo socialista João Ezequiel, foi uma iniciativa dos tipógrafos pernambucanos para circular assuntos de seus interesses. Neste artigo apresentamos resultados da pesquisa histórica, com foco em sua forma e conteúdo, sobre práticas e fundamentos da composição tipográfica manual, iniciando com uma visão editorial do jornal e as seis mudanças de leiautes. Em seguida discutimos sua materialidade, relacionando os erros tipográficos com questões trabalhistas. Com estas reflexões e métodos, que incluem nossas experiências com tipos móveis, esperamos colaborar para o melhor entendimento do trabalho e das publicações da classe tipográfica oitocentista no Brasil.