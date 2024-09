Carta aos leitores

Prezados leitores

A Estudos em Design agradece aos avaliadores e colaboradores pelo excelente trabalho como pareceristas. Como reconhecimento deste trabalho a equipe editorial deste periódico está convidando para cada nova edição regular um docente integrante do comitê de avaliadores para escrever o Editorial.

Para a segunda edição de 2024 contamos com a participação da Prof. Dr. Antonio Colchete Filho. Professor Titular da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e Bolsista de Produtividade em Pesquisa (PQ/CNPq) – nível 2, possui formação em Arquitetura e Urbanismo, com especializações em Planejamento e Uso do Solo Urbano e em Sociologia Urbana. Realizou mestrado em Urbanismo e doutorado em Ciências Sociais, com intercâmbio internacional. Fez pós-doutorado em Arquitetura e pós-doutorados seniores em Urbanismo e Paisagismo. Atua em programas de pós-graduação na UFJF. Sua experiência abrange Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, com foco em teorias e metodologias de projeto e ensino, além de pesquisa sobre mobiliário urbano, espaço público e paisagem.

Desejamos a todos uma proveitosa leitura.

Cristina Portugal

Editora da Estudos em Design