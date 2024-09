O scroll infinito e o arquivo: breve história e análise de um campo visual interativo

Os processos de seleção, ordenação e exibição de mensagens nas redes sociais são hoje controlados por algoritmos cuja opacidade pode desencorajar pesquisas no campo do Design interessadas em compreender seu funcionamento. Este artigo pretende lançar alguma luz sobre esses processos por meio do exame, não das mensagens publicadas, mas do design do campo visual interativo que as abriga: uma invenção do design nomeada scroll infinito. Será apresentada uma narrativa histórica dessa invenção cuja genealogia remonta aos anos 1970. A abordagem teórica é calcada nas relações que Jacques Derrida traçou entre o arquivo e a psicanálise, buscando-se, ultimamente, apresentar possíveis implicações entre o scroll infinito, o arquivo, a percepção dos acontecimentos e a memória na contemporaneidade.