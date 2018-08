O Design mediando processos de cocriação interdisciplinares com foco na Doença de Alzheimer

O artigo tem o objetivo de abordar o papel do Design como mediador de práticas de cocriação interdisciplinares com foco na Doença de Alzheimer. Para tanto, apresenta duas ferramentas inerentes ao campo do Design que foram utilizadas no estudo com a intenção de guiar e de demarcar as contribuições de cada profissional na etapa de ideação: Card Sorting e mapa mental. Os requisitos de projeto derivaram de um estudo de caso em uma instituição de longa permanência localizada no município do Rio de Janeiro e da observação das atividades e das respostas dos idosos aos estímulos aplicados. No tocante aos resultados das dinâmicas de ideação, o instrumento Card Sorting demonstrou-se eficaz para orientar os diversos níveis de criatividade dos profissionais, para demarcar ideias e gerar categorias para a integração de informações e conceitos no sistema do mapa mental, favorecendo a leitura interdisciplinar do conjunto de ideias sugeridas pela equipe multiprofissional.