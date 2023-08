Carta aos leitores

Prezados leitores

A Estudos em Design agradece aos avaliadores e colaboradores pelo excelente trabalho como pareceristas. Como reconhecimento deste trabalho a equipe editorial deste periódico está convidando para cada nova edição regular um professor(a) integrante do comitê de avaliadores para escrever o Editorial.

Para a segunda edição de 2023 contamos com a participação da Profa. Dra. Mônica Moura. Professora assistente do Departamento de Design da UNESP -Universidade Estadual Paulista - da Graduação e da Pós-Graduação, é coordenadora do curso de graduação e do Laboratório e Grupo de Pesquisa Design Contemporâneo, possui pós-doutorados em Design na PUC-RJ/Brasil e na Universidade do Minho (UMINHO)/Portugal, é doutora e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP graduada em Educação Artística e Artes Visuais.

Desejamos a todos uma proveitosa leitura.

Cristina Portugal

Editora da Estudos em Design