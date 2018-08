A Pós-graduação Stricto Sensu em Design no Brasil nas áreas de Design Universal e Tecnologia Assistiva: um estudo acadêmico-científico

O presente artigo apresenta o panorama acadêmico-científico das áreas de Design Universal (DU) e Tecnologia Assistiva (TA), a partir, dos 23 Programas de Pós-graduação Stricto Sensu em Design recomendados pela Capes no Brasil. A coleta dos dados se deu em três momentos: por meio das 10 disciplinas dos cursos de Mestrado e Doutorado em Design com conteúdo nas áreas de DU e TA; por meio das 19 Dissertações e Teses defendidas pelos Programas, utilizando na busca os termos “Design Universal” e “Tecnologia Assistiva”, no título, resumo e/ou palavras-chave; e por fim, através dos 25 artigos encontrados nos 13 periódicos dos cursos. Quanto à metodologia, essa pesquisa tem natureza aplicada e caráter exploratório, a modalidade é mista, a natureza das fontes foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica e as técnicas utilizadas foram revisão sistemática e análise de conteúdo. Com os resultados encontrados, foi possível identificar as principais metodologias, palavras-chave, bibliografias, regiões, Estados brasileiros e períodos com maior ocorrência de publicações, dentro da amostra de 54 dados, entre Dissertações, Teses, artigos e 10 disciplinas.