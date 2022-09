Carta aos leitores

Prezados leitores

A Estudos em Design agradece aos avaliadores e colaboradores pelo excelente trabalho como pareceristas. Como reconhecimento deste trabalho a equipe editorial deste periódico está convidando para cada nova edição regular um professor(a) integrante do comitê de avaliadores para escrever o Editorial.

Para a segunda edição de 2022 contamos com a participação do Dr. Sérgio Luciano da Silva. Realizou graduação e especialização em Filosofia pela UFMG, Mestrado e Doutorado em Design, com Pós-Doc em andamento pela UEMG. Professor Colaborador no PPGD-ED-UEMG e pesquisador dos grupos do CNPq Design e Representações Sociais e -grafia: estudos da escrita. De 2000 a 2016, foi sócio do escritório de design Adaequatio Estúdio de Criação, onde atuou como diretor de arte, arte-finalista e produtor gráfico. Autor do livro Faces e fontes multiescrita, publicado em 2016. Sua dissertação de mestrado e tese de doutorado receberam Menção Honrosa no 26º e 34º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira.

Desejamos a todos uma proveitosa leitura.

Cristina Portugal

Editora da Estudos em Design