Pesquisa em Design: ensaio sobre a origem dos métodos e a atualidade das ferramentas metodológicas

ANDREWS, Kate. Design social: Como entregar um impacto social positivo. In: STICKDORN, Marc; SCHNEIDER, Jakob (Org.). Isto é design thinking de serviços: fundamentos, ferramentas, casos. Porto Alegre: Bookman, 2014. p. 90-94.

BORG, Erik W. The experience of writing a practice-based thesis in Fine Art and Design. Tese (DoctorofPhilosophy) - Escola de Educação, Universidade de Leeds, 2009.

BUCHANAN, Richard. Wicked problems no pensamento de design. Estudos em Design, v. 30, n. 1, Rio de Janeiro, 2022, p. 6-27.

___. Design research and the new learning. Design Issues, v. 17, n. 4, Londres, outono 2001, p. 3-23.

CROSS, Nigel. Designerly ways of knowing. In: ___. Designerly ways of knowing. Londres/ Berlim: Springer, 2006, p. 1-13.

IDEO. The Field Guide to Human-Centered Design. 2015. Disponível em: . Acesso em: 29 out. 2020.

LACERDA, André Pedroso de. Pioneiros dos métodos de projeto (1962-1973): redes na gênese da metodologia do design. Dissertação (Mestrado em Design) – Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

LUPTON, Ellen (Org.). Graphic Design Thinking: intuição, ação e criação. São Paulo. Editora G.Gilli, 2013.

LUZ, Alan Richard da. O processo de Design e a mudança na natureza dos games nos anos 1970 e 1980. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2018.

MANZINI, Ezio. Design para a inovação social e sustentabilidade: comunidades criativas, organizações colaborativas e novas redes projetuais. Rio de Janeiro: E-papers, 2008.

MIGUEZ, Paulo. Economia criativa: uma discussão preliminar. In: NUSSBAUMER, Gisele Marchiori (Org.). Teorias e políticas da cultura: visões multidisciplinares. Salvador: Ufba, 2007. p. 95-113.

MOZOTA, Brigitte Borja de. Gestão do Design: usando o design para construir valor de marca e inovação corporativa. Porto Alegre: Bookman , 2011.

OLIVEIRA, Antônio Roberto Miranda de. Design como pensamento: uma breve história da metodologia de design. Trabalho de conclusão de disciplina (Mestrado em Design) - Centro de Artes e Comunicação, Universidade Federal de Pernambuco, 2017.

PAZMINO, Ana Veronica Paz y Mino. Modelo de ensino de métodos de design de produtos. Tese (Doutorado em Design) – Departamento de Artes e Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2010.

NIELSEN NORMAN GROUP; GIBBONS, Sarah. Design Thinking 101. 2016. Disponívelem: . Acesso em: 17 fev. 2022.

STICKDORN, Marc; SCHNEIDER, Jakob (Org.). Isto é Design Thinking de serviços: fundamentos, ferramentas, casos. Porto Alegre: Bookman, 2014.

VASCONCELOS, Luis Arthur Leite de. Uma investigação em metodologias de design. Projeto de conclusão (Graduação em Design) – Centro de Artes e Comunicação, Universidade Federal de Pernambuco, 2009.