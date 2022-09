Design Prospectivo: uma agenda de pesquisa para intervenção projetual em sistemas sociotécnicos

BERQUE, Augustin. Podemos ultrapassar o espaço-lixo (junkspace) da Baixa Modernidade? In: SÉRGIO, Altamiro (org.). A unidade múltipla: ensaios sobre a paisagem. Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, UFMG, 2021.

BERQUE, Augustin. Poetics of the Earth: Natural History and Human History. Routledge, 2019.

BERQUE, Augustin. The Ontological Structure of Mediance as a Ground of Meaning in Architecture, in ATKIN, Tony and RYKWERT, Joseph (ed), 2005. Structure and Meaning in Human Settlements. University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, Philadelphia, p. 97-106, 2005.

BOTTER, Fernanda; FUKUSHIMA, Kando; GOGOLA, M. M. R. Prospectando futuros na educação superior no contexto pós-pandemia COVID-19. Estudos em Design. v. 28, n. 1, p. 96-109. 2020.

BOUFLEUR, Rodrigo Naumann. Fundamentos da Gambiarra: a improvisação utilitária contemporânea e seu contexto socioeconômico. 252p.. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2013.

BOURRIAUD, Nicolas et al. Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 152p., 2006.

BRAZ, Matheus Viana. Heteromação e microtrabalho no Brasil. Sociologias, v. 23, p. 134-172, 2021.

BUCHANAN, Richard. Design Research and the New Learning. Design Issues 17(4), p. 2-23, 2001.

BUCHANAN, Richard. Wicked problems no pensamento de design. Estudos em Design, v. 30, n. 1, 2022.

CATAPAM, Leandro Tadeu; BECCARI, Marcos Namba. Design e artificialidade: uma crítica à polarização entre o natural e o artificial. Pensamentos em Design, v. 1, n. 2, p. 20-31, 2021.

CESCHIN, Fabrizio; GAZIULUSOY, Idil. Evolution of design for sustainability: From product design to design for system innovations and transitions. Design Studies, v. 47, p. 118-163, 2016.

CIPINIUK, Alberto. O Campo do Design e a Crise do Monopólio da Crença. São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda, 2017. 190p.

CIPOLLA, Carla; MANZINI, Ezio. Relational Services. Knowledge, Technology & Policy. v. 22, n. 1. p. 45-50. 2009.

COELHO, Luiz Antônio. Design em quatro lustros. Estudos em Design, v. 22, n. 3, p. 37-48, 2014.

DANTAS, Ewerton Igor Santos et al. Indeterminação e argumentação em design a partir de Horst Rittel e Richard Buchanan. 2019. 94 f. Dissertação (Mestrado em Design) - Escola Superior de Desenho Industrial, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

DA SILVA, Sérgio Luciano; DE MORAES, Dijon. Heidegger e a fundamentação ontológica do design: um paradigma que precede à ciência. Estudos em Design, v. 28, n. 2, 2020.

DE MORAES, Dijon. Pós-graduação em design no Brasil: cenários e perspectivas. Estudos em Design, v. 22, n. 3, p. 1-12, 2014.

DOS SANTOS, Maria Cecília Loschiavo. Design e Pesquisa: celebrando vinte anos. Estudos em Design, v. 22, n. 3, p. 49-56, 2014.

DUNNE, Anthony; RABY, Fiona. Speculative everything: design, fiction, and social dreaming. MIT press, 2013.

EHN, Pelle. Participation in design things. In: Participatory Design Conference (PDC), Bloomington, Indiana, USA (2008). ACM Digital Library, 2008. p. 92-101.

ESCOBAR, Arturo. Designs for the Pluriverse. Durhan, NC: Duke University Press, 2018. 312p.

ESCOBAR, Arturo. Pluriversal politics. Durhan, NC: Duke University Press, 2020. 185p.

FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma filosofia da fotografia. Rio de Janeiro, RJ: Relume Dumará, 2005. 84p.

FLUSSER, Vilém. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. São Paulo, SP: Ubu Editora LTDA-ME, 2018. 224p.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler em três artigos que se completam: Volume 22. São Paulo, SP: Cortez editora, 2017. 97p.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. São Paulo, SP: Editora Paz e Terra, 1974. 245p.

GEELS, Frank W. The dynamics of transitions in socio-technical systems: a multi-level analysis of the transition pathway from horse-drawn carriages to automobiles (1860–1930). Technology analysis & strategic management, v. 17, n. 4, p. 445-476, 2005.

GIDDENS, Anthony. A constituição da sociedade. São Paulo, São Paulo: WMF Martins Fontes - POD, 3a edição, 02 de abril de 2009, 458 p

GONZATTO, Rodrigo Freese; VAN AMSTEL, Frederick MC. User oppression in human-computer interaction: a dialectical-existential perspective. Aslib Journal of Information Management, volume ahead of print, 2022.

HARVEY, David. 17 contradições e o fim do capitalismo. São Paulo, SP: Boitempo Editorial, 2017. 304p.

IRWIN, Terry. Transition design: A proposal for a new area of design practice, study, and research. Design and Culture, v. 7, n. 2, p. 229-246, 2015.

KANGER, Laur. The spatial dynamics of deep transitions. Environmental Innovation and Societal Transitions, v. 44, p. 145-162, 2022.

KOSSOFF, Gideon; IRWIN, Terry. Transition design as a strategy for addressing urban wicked problems. In: Cities Without Capitalism. Routledge, 2021. p. 90-120.

LEPRE, Priscilla Ramalho; DOS SANTOS, Aguinaldo. Implicações da sustentabilidade no escopo de atuação do design. Estudos em Design, v. 16, n. 2, 2008.

MANZINI, Ezio. Design para a inovação social e sustentabilidade (LIVRO): Comunidades criativas, organizações colaborativas e novas redes projetuais. Rio de Janeiro, RJ: Editora E-papers, 2008. 104p.

MAZZAROTTO FILHO, Marco André; SERPA, Bibiana Oliveira. Cartas (anti) dialógicas: politizando a práxis em Design através da pedagogia crítica de Paulo Freire. Arcos Design, v. 15, n. 1, p. 171-194, 2022.

MEADOWS, Donella H. Leverage points: Places to intervene in a system. Whole Earth, v. 91, n. 1. p. 1-12. 1997.

MEYER, Guilherme Englert Corrêa. Vivendo no Antropoceno: o Design e a Arte lidando com os modos de uma Época Impossível. Estudos em Design, v. 28, n. 2, p. 88-98. 2020.

MOORE, Sam; ROBERTS, Alex. The Rise of Ecofascism: Climate Change and the Far Right. New York, NY: John Wiley & Sons, 2022. 160p.

NORMAN, Donald A.; STAPPERS, Pieter Jan. DesignX: complex sociotechnical systems. She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, v. 1, n. 2, p. 83-106, 2015.

ORLIKOWSKI, Wanda J. et al. Shaping electronic communication: The metastructuring of technology in the context of use. Organization science, v. 6, n. 4, p. 423-444, 1995.

PELANDA, Mateus F. L. infradesign: reconhecendo a dimensão projetual do trabalho invisível em projetos de interação. 2019. 94 p. Trabalho de conclusão de curso. Bacharelado em Design, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019.

PELANDA, Mateus FL; VAN AMSTEL, Frederick MC. A fumaça digital: inversão infraestrutural do COVID-19 pela perspectiva Yanomami. International Journal of Engineering, Social Justice, and Peace, v. 8, n. 1, p. 61-77, 2021.

PINTO, Alvaro Vieira. Por que os ricos não fazem greve?. Editora Civilização Brasileira, 1962.

PORTINARI, Denise Berruezo; NOGUEIRA, Pedro Caetano Eboli. Por um design político. Estudos em Design, v. 24, n. 3, p. 32-46, 2016.

RITTEL, Horst W. J.; WEBBER, Melvin M. Dilemmas in a General Theory of Planning. Policy Sciences, v. 4, n. 2, p. 155-169, Jun, 1973.

SAITO, C.; SERPA, B. O. ; ANGELON, R. ; VAN AMSTEL, Frederick M.C. . Coming to terms with design wickedness: Reflections from a forum theatre on design thinking. In: Design Research Society Conference (DRS2022), 2022, Bilbao. DRS2022: Bilbao, 2022.

SIMON, Herbert. As Ciências do Artificial. Armênio Amado: Coimbra, 1981. 351p.

STAR, Susan Leigh. A etnografia da infraestrutura. Revista Anthropológicas, v. 31, n. 2. p. 61-85, 2020.

SUOHEIMO, Mari. Strategies and Visual Tools to Resolve Wicked Problems. The International Journal of Design Management and Professional Practice, v. 13, n. 2, p. 25-41, 2019.

UPHAM, Paul et al. Agency and structure in a sociotechnical transition: Hydrogen fuel cells, conjunctural knowledge and structuration in Europe. Energy Research & Social Science, v. 37, p. 163-174, 2018.

VAN Amstel, F. M.; HARTMANN, T., van der VOORT, M. C., & DEWULF, G. P. (2016). The social production of design space. Design studies, 46, 199-225.

VAN AMSTEL, Frederick; GUIMARÃES, Cayley; BOTTER, Fernanda. Prospecting a systemic design space for pandemic response. Strategic Design Research Journal, v. 14, n. 1, 2021.

VAN AMSTEL, Frederick M.C. Pensando (dentro do) fora da caixa. Blog Usabilidoido, 2021. Acessado em 03/08/2022. Disponível em: http://www.usabilidoido.com.br/pensando_dentro_do_fora_da_caixa.html

VAN AMSTEL, Frederick Marinus Constant. Expansive design: Designing with contradictions. 208p. Tese de Doutorado, Universidade de Twente, 2015.

VAN AMSTEL, Frederick Marinus Constant. O papel dos jogos no desenvolvimento de agência transformadora. Revista Brasileira da Pesquisa Sócio-Histórico-Cultural e da Atividade, v. 3, n. 2, p. 24-24, 2021.

VAN AMSTEL, Frederick M. C. et al. The social production of design space. Design studies, v. 46, p. 199-225, 2016.

VIEIRA PINTO, Álvaro. Ciência e existência problemas filosóficos da pesquisa científica. Editora Paz e Terra, 1969.

VIEIRA PINTO, Álvaro. Consciência e Realidade Nacional [Volume 1]. Ministério da Educação e Cultura, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, 1960.

VIEIRA PINTO, Álvaro. O Conceito de Tecnologia [Volume 1]. Editora Contraponto: Rio de Janeiro, 2005.

WILLIS, Anne-Marie. Ontological designing. Design philosophy papers, v. 4, n. 2, p. 69-92, 2006.