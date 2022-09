Método de projeto em Design de Interiores: um olhar sobre a prática do ensino de projeto nos cursos de bacharelado em Design de Interiores no Brasil

Pesquisa realizada junto aos profissionais de ensino de Design de Interiores, nível bacharelado, das Instituições de Ensino Superior brasileiras, com o objetivo de mapear, identificar e registrar como cada instituição trata do tema em suas unidades. A identificação dos métodos, técnicas e outros aspectos do ensino de projeto proporcionará ao leitor melhor compreensão sobre a fundamentação teórica entre o ofício de Design de Interiores e a formação em Design – Produto. A partir de pesquisa qualitativa aplicada, com percurso metodológico definido, serão demonstradas convergências entre os métodos de projeto no campo do Design, resguardando suas especificidades. Discute-se sobre as etapas e técnicas do método projeto em Design de Interiores, passando-se pelo entendimento do problema de projeto, briefing e conceito nas duas profissões. A pesquisa revela que os métodos aplicados no ensino de projeto em Design de Interiores apontam para pontos de convergênciaem relação a área Design - Produto.