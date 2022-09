Design Estratégico a partir de uma ética amorosa

ESCOBAR, Arturo. Imagining a Post-Development Era? Critical Thought, Development and Social Movements. Social Text, n. 31/32, Third World and Post-Colonial Issues, 1992, p. 20-56.Disponível em: https://doi.org/10.2307/466217. Acesso em: 20 jun. 2021.

ESCOBAR, Arturo. Autonomía y diseño. La realización de lo comunal. Popayán, Colombia. 2016.

FALSBORDA, Orlando. Ante la crisis del país: ideas-acción para el cambio. Bogotá: El Áncora Editores; Panamericana Editorial, 2003.

FRANZATO, Carlo et al. Inovação Cultural e Social: design estratégico e ecossistemas criativos. In: FREIRE, K. (org.). Design Estratégico para a Inovação Cultural e Social.São Paulo: Kazuá, 2015, p. 157-182.

FREIRE, Karinede Mello. From strategic planning to the designing of strategies: a change in favor of strategic design. Strategic Design Research Journal, São Leopoldo, v. 10, n. 2, 2017, p. 91-96. Disponível em: http://dx.doi.org/10.4013/sdrj.2017.102.01. Acesso em: 20 jun. 2021.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido.Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2020.

FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não: cartas para quem ousa ensinar.São Paulo: Olho d´Água, 1997.

GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. Porto Alegre: L&PM, 2013.

hooks, bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2017.

hooks, bell. Ensinando pensamento crítico: sabedoria prática. São Paulo: Elefante, 2020.

hooks, bell. Tudo sobre o amor: novas perspectivas. São Paulo: Elefante, 2021.

MANZINI, Ezio. Design quando todos fazem design: uma introdução ao design para a inovação social.São Leopoldo: Unisinos, 2017.

MANZINI, Ezio. Design para a inovação social e sustentabilidade: comunidades criativas, organizações colaborativas e novas redes projetuais. Rio de Janeiro: E-Papers, 2008.

MATURANA, Humberto Romesín. Desde la biología a la psicología.Santiago: Editorial universitaria, 2006.

MAURI, Francesco. Do produto ao sistema produto. In: MAURI, Francesco. Progettare progettando strategia.Milano: Masson S.p.A, 1996. p. 3-50

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2011.

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2015a.

MORIN, Edgar. Ensinar a Viver: manifesto para mudar a educação.Porto Alegre: Sulina, 2015b.

PAPANEK. Design for the real world: human ecology and social change.Nova Iorque: Pantheon Book, 1971

ZURLO, Francesco. Design Strategico.In:XXI Secolo, v. IV, Gli spazi e le arti. Roma: Enciclopedia Treccani, 2010.