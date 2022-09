Crítica à ênfase da “imaterialidade” no campo do Design: uma perspectiva marxista

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Design Thinking. Porto Alegre: Bookman, 2011.

BELL, Daniel. O Advento da Sociedade Pós-Industrial. São Paulo. Cultrix. 1974.

BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho no século XX. Rio de Janeiro: Zahar, 1980.

CARCANHOLO, Marcelo Dias e MEDEIROS, João Leonardo. Trabalho no capitalismo contemporâneo: pelo fim das teorias do fim do trabalho. In. NEVES, Renake B. D. (org.) Trabalho, estranhamento e emancipação. Coleção NIEP – MARX, Volume I. Rio de Janeiro: Consequência, 2015.

CIPINIUK, Alberto. Design: o livro dos porquês: o campo do Design compreendido como produção social. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2014.

DENIS, Rafael Cardoso. Uma introdução à história do design. São Paulo: Blucher, 2000.

FORTY, Adrian. Objetos de desejo: design e sociedade desde 1750. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 2007.

KONDER, Leandro. A questão da ideologia. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

LIPPINCOTT, J. Gordon. Industrial design as profession. In. College Art Journal, Vol. 4,n. 3. Nova Iorque: CollegeArt Association of America,1945.

LOEWY, Raymond. La laideur se vend mal. (Never Leave Well Enough Alone). Paris: Gallimard, 1953.

MATIAS, Iraldo Alberto Alves. Projeto e revolução: do fetichismo à gestão, uma crítica à teoria do design. Tese de doutorado. Campinas, SP: UNICAMP, 2014.

MARX, Karl. Teorias da mais-valia: livro 4 de O capital: volume 4: história crítica do pensamento econômico. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980.

MARX, Karl.Capítulo VI inédito de O capital: resultados do processo de produção imediata. São Paulo: Centauro, 2004a.

MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2004b.

MARX, Karl. O capital: crítica da Economia Política: Livro I: o processo de produção do capital. São Paulo: Boitempo, 2013.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stimer, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas. São Paulo, Boitempo: 2007.

MOLES, Abraham A; JACOBUS, David W. Design and Immateriality: What of It in a Post-Industrial Society? In. Design Issues: Vol. IV, Numbers 1 & 2, 1988.

SANTOS, Vinícius de Oliveira. Trabalho imaterial e teoria do valor em Marx: semelhanças ocultas e nexos necessários. São Paulo: Expressão Popular, 2013.

STICKDORN, Mark; SCHNEIDER, Jakob (Orgs.). Isto é design thinking de serviços. Porto Alegre: Bookman, 2014.

WORLD DESIGN ORGANIZATION (WDO). Definition of industrial design. Montreal: WDO, s.d. Disponível em: https://wdo.org/about/definition/. Acesso em 24 mar. 2022.