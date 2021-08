Fausto Silvério Monteiro, o Fininho: um artista gráfico a serviço do cinema pernambucano do Ciclo do Recife

ARAGÃO, Isabella Ribeiro. A dimensão gráfica do cinema: uma proposta de classificação de suas configurações. Dissertação (Mestrado em Design) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006.

ARAÚJO, Luciana Côrrea de. Os encantos da Veneza Americana e da propaganda pelo cinema: os filmes financiados pelo governo Sergio Loreto em Pernambuco (1922-1926). Estudos Históricos (Rio de Janeiro), v. 26, p. 94-112, 2013a.

________. Tensões, idealizações e ambiguidades: as relações entre campo e cidade no cinema em Pernambuco nos anos 1920. Imagofagia: Revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, Argentina, 2013b.

BARROS, Souza. A década 20 em Pernambuco. Recife: CEPE Editora, 2015.

BERNARDET, Lucilla. Cinema Pernambucano de 1922 a 1931: primeira abordagem. Dissertação (Mestrado em Teoria Literária e Literatura Comparada) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 1970.

CINEARTE. Rio de Janeiro, 1926-1942. Disponível em: http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/cinearte/162531. Acesso em: 09 jul. 2021.

CUNHA, Paulo Carneiro da. A utopia provinciana: Recife, cinema, melancolia. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2010.

________. Tempo, filme, memória: a invenção do passado em Aitaré da Praia. FAMECOS: Mídia, Cultura e Tecnologia, Porto Alegre, v. 15, n. 36, 2008. Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/issue/view/316. Acesso em: 22 mai. 2020.

DIÁRIO DA MANHÃ. Recife, 1 dez. 1935. Disponível em: http://200.238.101.22/docreader/DM1935/4205. Acesso em: 12 jul. 2021.

DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Recife, 1825- . Disponível em: http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/. Acesso em: 09 jul. 2021.

JORNAL DO RECIFE. Recife, 1859-1938. Disponível em: http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/. Acesso em: 09 jul. 2021.

JORNAL PEQUENO. Recife, 28 mar. 1933, p.4. Disponível em: http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/. Acesso em: 09 jul. 2021.

MACHADO, Helena. Design & cinema: an analysis of the graphic language as a narrative strategy in Hollywood’s contemporary films. Dissertação (Mestrado) - Escola Superior de Artes e Design, Porto, 2020.

METZ, Christian. Linguagem e cinema. Tradução de Marilda Pereira. São Paulo: Perspectiva, 1980.

NASCIMENTO, Luiz. História da imprensa pernambucana VIII. Recife: Editora Universitária, 1982.

OLIVEIRA, Larissa. A dimensão gráfica nos filmes do Ciclo do Recife: Aitaré da praia e A filha do advogado. 222 p. Dissertação (Mestrado em Design) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020.

REVISTA DO NORTE, 9 out. 1923. Disponível em: https://www.fundaj.gov.br/index.php/publicacoes-digitalizadas/10034-revista-do-norte. Acesso em: 09 jul. 2021.

SOARES, Jota. Subsídios para história do cinema pernambucano. Notícias de Pernambuco. Recife, ano 1, n.3, abri. 1951, p.32-38.

TWYMAN, Michael. A schema for the study of graphic language. Processing of visible language, v. 1, p. 117-150, 1979.

________. Using pictorial language: a discussion of the dimensions. In: DUFTY, Thomas; WALLER, Robert (Eds.). Designing usable text. Florida: Academic Press, 1985. p. 245-312.

WANDERLEY, Andrea C. T. Fotográfica. O “artista fotógrafo” Louis Piereck (1880 – 1931). 15 dez. 2020. Disponível em: . Acesso em: 09 jul. 2021.