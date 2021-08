Design Ativista em Quarentena: uma Perspectiva Brasileira

AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? E outros ensaios. Argos. Chapecó: 2009. 92p.

ADORNO, Theodor W; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos. Trad. Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 1985. 254p.

ASSIS, Érico Gonçalves de. Táticas lúdico-midiáticas no ativismo político contemporâneo. 2006. 284p. Dissertação (Mestrado) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo (RS), 2021.

BOMFIM, Gustavo Amarante. Fundamentos de uma Teoria Transdisciplinar do Design: morfologia dos objetos de uso e sistemas de comunicação. Estudos em Design, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 27-41, dezembro 1997. Semestral.

BONSIEPE, Gui. Design, Cultura e Sociedade. São Paulo: Blucher, 2011. 270p.

CLARKE, Alison J. “actions speak louder”: Victor Papanek and the legacy of design activism. Design and culture, Inglaterra, v. 5, n. 2, p. 151–168, abril 2013.

FUAD-LUKE, Alastair. Design activism: beautiful strangeness for a sustainable world. London: Earthscan, 2009. 244p.

HELLER, Steven; VIENNE, Veronique. Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility. 2. ed. New York, NY: Allworth Press, 2018. 442p.

JORDAN, Tim. Activism! direct action, hacktivism and the future of society. London: Reaktion Books Ltd, 2001. 192p.

JULIER, Guy. From design culture to design activism. Design and culture, Inglaterra, v. 5, n. 2, p. 215–236, abril 2013.

MADGE, Pauline. Design, Ecology, Technology: A Historiographical Review. Journal of Design History, Oxford, v. 6: 149–66. 1993.

MARGOLIN, Victor. O Designer Cidadão. Revista Design em Foco, Salvador, v. 3, n. 2, p. 145-150. Julho 2006.

MANZINI, Ezio. Design, when everybody designs: An introduction to design for social innovation. Massachusetts: Mit Press Books, 2015. 256p.

MARKUSSEN, Thomas. The disruptive aesthetics of design activism: Enacting design between art and politics. Design Issues, Cambridge, v. 29, n. 1, p. 38–50, janeiro 2013.

MOURA, Mônica. Design Brasileiro Contemporâneo: Reflexões. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2014. 135p.

MOURA, Mônica. Design para o sensível: Políticas e Ação Social na Contemporaneidade (INCLUSÃO E INOVAÇÃO SOCIAL). REVISTA DE ENSINO EM ARTES, MODA E DESIGN, Florianópolis, v. 1, p. 44-67, junho 2018.

NIEMEYER, Lucy. Design Contemporâneo no Brasil. In: MOURA, Mônica. Design Brasileiro Contemporâneo: Reflexões. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2014.

PAPANEK, Victor J. Design for the real world: Human Ecology and Social Change. Nova York: Pantheon Books, 1972. 339p.

WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Trad. Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1991.

WHITELEY, Nigel. Design for Society. London, England: Reaktion Books, 1993. 180p.