Identificando a origem de fontes tipográficas a partir de um catálogo de tipos: o repertório do Specimen de Tipos da Tipografia Hennies Irmãos

ARAGÃO, Isabella. Um breve panorama dos catálogos de tipos das fundidoras Funtimod e Manig. In: 9º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design 2010, 2010, São Paulo. Anais do 9 Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design 2010. São Paulo: PPG em Design, Universidade Anhembi Morumbi, AEND-Brasil, 2010.

ARAGÃO, Isabella. Tipos móveis de metal da Funtimod: contribuições para a história tipográfica brasileira. 2016. 282p. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

ARAGÃO, Isabella; FARIAS, Priscila; CUNHA LIMA, Edna. Um estudo sobre catálogos de tipos de fundidoras brasileiras dos séculos 19 e 20. In: COUTINHO, Solange et al. (org.). Anais do 6º Congresso Internacional de Design da Informação, 5º InfoDesign Brasil, 6º CONGIC. São Paulo: Blucher Design Proceedings, n.2, v.1, 2014.

ARAGÃO, Isabella; FARIAS, Priscila. Identificando tipos móveis: metodologia para o estabelecimento da origem do design das faces tipográficas da Funtimod. In: Estudos em Design. Revista (online). Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, p. 122-144, 2017. Semestral.

COLES, Stephen. Pre-digital Type Specimens: Aggregation, Examination, and Dissemination. Montréal: ATypI, Association Typographique Internationale, 2017. Disponível em: . Acesso em: 17, jun. 2020.

CUNHA LIMA, Edna; ARAGÃO, Isabella; FARIAS, Priscila. Describing movable type specimens: a contribution to Brazilian (tipo)graphic memory. In: Fadel, L. et al. (org.). Selected Readings of the 5th Information Design International Conference: research and practice. Florianópolis: SBDI, p. 233-249. 2013.

FARIAS, Priscila; ARAGÃO, Isabella; CUNHA LIMA, Edna. Unraveling aspects of Brazilian design history through the study of 19th century almanacs and type specimens. In: DRS 2012 Bangkok. Bangkok, Thailand: Chulalongkorn University, 2011.

FARIAS, Priscila L. et al. Designing the early history of typography in Brazil, starting from printing in São Paulo. In: Back to the Future. The Future in the Past [Proceeding Book - Type and Histories: Past and Present Issues of Type and Book Design]: ICDHS 10th + I Conference. Barcelona, ICDHS 10th + I, 2018.

FUNTYMOD. Fundição de typos modernos Ltda. (Catálogo I). São Paulo: Funtymod, [1937?]. Fonte: acervo pessoal de Isabella R. Aragão.

_____. (Catálogo II). São Paulo, Funtymod, [entre 1937 e 1942]. Fonte: acervo pessoal de Isabella R. Aragão.

FUNTIMOD. Fundição de tipos modernos S. A. (Catálogo III). São Paulo, Funtimod, [entre 1950 e 1956]. Fonte: acervo pessoal de Isabella R. Aragão.

_____. (Catálogo IV). São Paulo, Funtimod, [entre 1956 e 1958]. Fonte: acervo pessoal de Isabella R. Aragão.

FUNTIMOD S. A. Máquinas e materiais gráficos. (Catálogo V). São Paulo, Funtimod S. A., [entre 1958 e 1963]. Fonte: acervo pessoal de Isabella R. Aragão.

GRAY, Nicolette. XIXth century ornamented types and title pages. Londres: Faber and Faber, 1951, 213 p.

H. BERTHOLD, Messinglinienfabrik und Schriftgiesserei A. G. Schriften und Ornamente: Messing-Universalblatt und Vignetten. Spezial-Kataloge: Über messing-erzeugnisse, sowie russische, griechische und orientalische schriften stehen interessenten zu diensten. Berlin SW, (sem data). Acervo: Família Hennies.

HELLER, Steven; FILI, Louise. Typology: Type Design from the Victorian Era to the Digital Age. San Francisco: Chronicle Books, 1999. 196p.

HENNIES IRMÃOS & CIA. Catálogo. São Paulo: Tipografia, Encadernação, Pautação, Hennies Irmãos & Cia, 1930. Acervo: Família Hennies.

HENNIES & CIA. Specimen de tipos, vinhetas, etc. São Paulo: Tipografia, Encadernação, Pautação, Hennies & Cia, (sem data). Acervo: Família Hennies.

HERRMANN, Ralf. Letter Library: the online archive of type specimens. Weimar, (sem data). Disponível em: . Acesso em: 03, jun. 2020.

LETTERFORM ARCHIVE. Online Archive. San Francisco, (sem data). Disponível em: . Acesso em: 03, jun. 2020.

LUC DEVROYE. School of Computer Science, McGill University: Montreal, Canada, (sem data). Disponível em: . Acesso em: 03, jun. 2020.

MCNEIL, Paul. The Visual History of Type. Londres: Laurence King Publishing, 2017, 672p.

MCGREW, Mac. American Metal Typefaces of the Twentieth Century. Newcastle: Oak Knoll Books, 1993, 376p.

MEGGS, Philip; PURVIS, Alston. História do Design Gráfico. São Paulo: Cosac Naify, 2009, 720p.

PAVILLON-PRESSE WEIMAR, Printing Museum. The Library. Weimar, (sem data). Disponível em: . Acesso em: 03, jun. 2020.

PIAIA, Jade S. Sr. Waldemar Hennies em 20/11/2018, domingo à tarde. Entrevista. Campinas, São Paulo, 2018. Transcrição não publicada.

PIAIA, Jade S. Sr. Waldemar Hennies em 20/02/2020, sábado à tarde. Entrevista. Campinas, São Paulo, 2020. Transcrição não publicada.

REICHARDT, Hans. [compilado por]. Internationales Verzeichnis der Bleisatz-Schriften / International Index of Hot-Metal Typefaces. Frankfurt am Main: Klingspor Museum, 2011. Disponível em: . Acesso em: 03, jun. 2020.

REICHARDT, Hans. Typedesigner and Punchcutter from Gutenberg until today / Schriftkünstler und Stempelschneider von Gutenberg bis zur Gegenwart. Frankfurt am Main: Klingspor Museum, 2020. Disponível em: . Acesso em: 03, jun. 2020.

JONG, Cees W. de; PURVIS, Alston W.; THOLENAAR, Jan. Type, A Visual History of Typefaces and Graphic Styles. Vol. 1. Köln: Taschen, 2009. 360p.

JONG, Cees W. de; PURVIS, Alston W.; THOLENAAR, Jan. Type, A Visual History of Typefaces and Graphic Styles. Vol. 2. Köln: Taschen, 2010. 360p.

VEREIN DER SCHRIFTGIESSEREIEN. VdS Kartei Teil A-Z. Frankfurt am Main: Klingspor Museum, (sem data). Disponível em: . Acesso em: 03, jun. 2020.

WETZIG, Emil. Handbuch der Schriftarten. Leipzig, Albrecht Seemann Verlag, 1926, 296p. Nachträge 1927, 1929, 1930, 1933/1935, 1936/1937, und 1938/1939. Disponível em: . Acesso em: 02, dez. 2019.